24H of Finale Ligure 2019

Una delle più famose gare al mondo di endurance di mountain bike porterà anche quest’anno migliaia di appassionati provenienti da tutto il mondo per vivere una delle esperienze outdoor più intense che il Savonese possa offrire. Una festa? Una gara? Un fine settimana in cui trovarsi proiettati nello sport, nella natura e nel puro divertimento? La 24H of Finale è tutto questo. Che siate biker, appassionati o completamente a digiuno di bici e di outdoor, lasciatevi catturare dalla magia di un evento davvero unico in cui si corre una gara dura ma a ritmo di musica e ottimo cibo.

Alla 24H l’importante non è vincere ma esserci. Si tratta di un grande gioco a cui per ogni edizione viene data un’ambientazione: quest’anno il protagonista sarà Indiana Jones con le sue mirabolanti avventure alla ricerca di un tesoro gelosamente custodito… e lo troverà grazie all’aiuto della 24H e all’energia del Toboga Party, un evento spontaneo e scatenato che anima per tutta la notte la parte finale del percorso.

Il tracciato di gara della 24H è diventato ormai un must non solo del Finalese, noto a livello internazionale perché sintesi perfetta delle diverse tipologie di sentieri di cui è possibile fruire a Finale: single track vista mare e divertenti toboga, ma anche qualche salita tecnica e alcuni passaggi su roccia.

Chi partecipa come Solo affronta la competizione in solitaria, senza compagni di squadra che possano dare il cambio; sono atleti in grado di pedalare ininterrottamente per 24 ore, veri e propri eroi, che possono sfruttare come ritengono più opportuno il tempo a loro disposizione. Chi partecipa in team composti da 2, 4, 8 o 12 persone affronta la competizione in staffetta dandosi il cambio tra i vari componenti della squadra. L’anello della gara è lungo circa 11 km per 350 m di dislivello.