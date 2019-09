23esima Rassegna “Arte in Villapiana”

Da giovedì 12 settembre (inaugurazione alle ore 17) a sabato 21 settembre dalle 16:30 alle 19 la Società di Mutuo Soccorso La Generale, in via san Lorenzo, a Savona ospita la ventitreesima rassegna di pittura, scultura, ceramica e bricolage “Arte in Villapiana”.

Con il patrocinio della Città di Savona e del Burgu A Ciann-a e la collaborazione di Felisatti Helvetia Assicurazioni si rinnova l’appuntamento annuale con la cultura nel quartiere, a cura della Società Mutuo Soccorso La Generale e de La Coloniale.

Anche quest’anno la manifestazione sarà presentata dal musicista Paolo Nobel con la presenza dei promotori della rassegna Franco Oscar per La Coloniale e Alessandra Sonaglia, presidente de La Generale. Saranno presenti le autorità cittadine, la madrina Elena Felisatti e il noto critico d’arte Marco Pennone.

La consegna delle opere e le adesioni devono essere presentate presso La Coloniale in via san Lorenzo o La Generale entro martedì 10 settembre con iscrizione gratuita. Al termine della manifestazione le opere dovranno essere ritirate entro martedì 24 settembre.