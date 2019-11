23esima Giornata Nazionale della Colletta Alimentare

Sabato 30 novembre si svolgerà la ventitreesima Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare e dalla Compagnia delle Opere.

A Savona l’iniziativa coinvolge circa 750 volontari, inclusi coloro che svolgono il lavoro di magazzino e gli autisti, provenienti da parrocchie, scout, confraternite, Società San Vincenzo de’ Paoli, centri d’ascolto, oratori, pubbliche assistenze, Rotary e squadre sportive, nonché singoli cittadini e da quest’anno anche l’Unitalsi.

In questa edizione aderiranno per la prima volta anche i supermercati In’s di corso Tardy e Benech, Lidl di Carcare, grazie all’Associazione Nazionale Bersaglieri, e dopo un anno di assenza il Lidl di via Nizza. Nel 2018 sono state raccolte ben 31 tonnellate di alimenti in 2839 scatole.

“Sul nostro territorio la Colletta Alimentare è iniziata nel 1997 grazie a Claudio Rossi, che fondò il gruppo di Savona e attivò la raccolta all’Ipercoop e nelle COOP di Albisola Superiore, Finale Ligure, Vado Ligure e Varazze – spiega Gianni Varaldo, uno dei responsabili savonesi – Dai cinque delle origini ora copriamo quasi 70 supermercati nella zona che va da Varazze a Finale Ligure e comprende anche la Valbormida”.

Anche la Parrocchia San Pietro partecipa gestendo la raccolta degli alimenti che verranno acquistati dai benefattori e poi regalati al banco alimentare nel punto vendita del supermercato Carrefour di via Bartolomeo Guidobono. Chi avesse piacere di condividere questa bella e gratificante esperienza può contattare Giuseppe Grillo al numero di telefono 3290275162.