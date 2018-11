22esima Giornata della Colletta Alimentare

Sabato 24 novembre si terrà la 22esima Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, un appuntamento che coinvolge e sensibilizza la società civile sul problema della povertà nel tentativo di rispondere attraverso un semplice gesto: il dono di generi alimentari da destinare ad opere di carità che assistono persone e famiglie bisognose.

In oltre 13mila supermercati di tutta Italia più di 145mila volontari della Fondazione Banco Alimentare inviteranno a donare alimenti a lunga conservazione che verranno distribuiti ad oltre 8mila strutture caritative convenzionate con il Banco Alimentare (mense per i poveri, comunità per minori, banchi di solidarietà, centri d’accoglienza, etc.) che aiutano oltre 1 milione 500mila persone povere.

In Liguria il Banco Alimentare sostiene 408 strutture convenzionate, di cui il 12.2% opera in provincia di Savona, e 67.500 persone ricevono quotidianamente cibo dal Banco Alimentare. Nella zona di Savona, il comprensorio che va da Varazze a Finale Ligure, compresa la Valbormida, la Giornata della Colletta si svolgerà in più di 70 punti vendita, dove saranno impegnati più di mille volontari in pettorina gialla.

Oltre a gruppi parrocchiali e alle Società San Vincenzo, da sempre in prima linea nel sostegno ai poveri, saranno impegnati alpini, scout, confraternite, giovani militi delle Croci Rossa e Bianche, società sportive e da diversi anni ormai anche i Marinai d’Italia e il distretto savonese del Rotary Club. Grande collaborazione per quanto riguarda i mezzi di trasporto, più di 20 furgoni, è data dalla Cooperativa Bazzino, sempre molto disponibile a dare una mano al volontariato.

Quanto raccolto verrà depositato nel magazzino presso l’ex macello comunale, messo gratuitamente a disposizione dal Comune di Savona, e sarà distribuito entro Natale agli enti convenzionati nella provincia stessa.