21° Raduno FIAT 500 e derivate

Domenica 21 luglio a Cengio si terrà l’annuale Raduno FIAT 500 e derivate, giunto alla sua ventunesima edizione. Il programma prevede il ritrovo a partire dalle ore 8 in piazza Martiri Partigiani, davanti alla sede della Croce Rossa Italiana, con sosta per iscrizioni, riprese fotografiche e colazione offerta ai partecipanti.

Alle 11:15 il colorato corteo partirà per un giro turistico attraversando le vie del paese e le frazioni per raggiungere Millesimo, uno dei Borghi più Belli d’Italia, dove i cinquini faranno sosta in piazza Italia. I partecipanti potranno così conoscere le principali evidenze storico turistiche del paese e al termine della visita, grazie al supporto della amministrazione comunale, ai partecipanti verrà offerto un aperitivo.

Alle 12:30 le FIAT 500 ripartiranno per trasferirsi a Rocchetta di Cengio: sotto il tendone del PalaZucca la Comunità del Cibo della Zucca di Rocchetta in collaborazione con la Condotta Slow Food Valle Bormida servirà il Pranzo Slow con piatti a base di sani e gustosi prodotti del territorio seguendo lo spirito del “buono a chilometro zero”. Durante il pranzo si svolgeranno le premiazioni e una lotteria a scopo benefico: il ricavato verrà devoluto al Comitato di Cengio della Croce Rossa Italiana quale contributo all’acquisto di una nuova ambulanza di rianimazione.

Proprio il termine “slow” vuole essere il filo conduttore di questa manifestazione non a caso denominata “Slow Drive & Slow Food”. La filosofia dello slow food è ormai nota ai più come la ricerca del buon cibo locale, la cura e la salvaguardia delle tipicità del territorio, mentre quella dello slow drive, lanciata dal FIAT 500 Club Italia ormai da alcuni anni, consiste nella pratica del viaggio lento, dicendo “no” alle autostrade, in favore della riscoperta di un turismo consapevole fra borghi, strade panoramiche e, perché no, sapori antichi e genuini.

Gli organizzatori ringraziano autorità e associazioni di Cengio per la grande disponibilità e gli sponsor che da anni sostengono questa ormai quasi storica manifestazione.