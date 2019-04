2° Raduno Nazionale “Città di Pietra Ligure” del Vespa Club Italia

Sabato 13 e domenica 14 aprile Pietra Ligure ospiterà il raduno, unico in Liguria, dedicato ai 70 anni del Vespa Club Italia. Dopo il successo dello scorso anno, che ha accolto più di 300 vespe provenienti da molte località italiane, l’associazione ha scelto la cittadina per questo importante evento, con grande soddisfazione del presidente Mirko Rossotti e di tutto il Direttivo. Saranno due giornate alla scoperta di un territorio affascinante e coinvolgente.

Sabato 13 aprile alle ore 13 verranno aperte le iscrizioni, seguirà un pomeriggio entusiasmante con visite guidate al centro storico a cura dell’associazione Matetti da Pria, alle Grotte di Borgio Verezzi e a uno dei Borghi Più Belli d’Italia: Finalborgo. Alle 18 in piazza san Nicolò Nicola l’impennatore, concorrente di “Italia’s Got Talent”, con uno sbalorditivo spettacolo di Vespa freestyle coinvolgerà grandi e piccini.

Dalle ore 19 un percorso goloso per le vie e le piazze farà scoprire le sorprese tutte da gustare: piatti e bevande della tradizione, proposte insolite e curiose nel segno della qualità, che ristoratori e barman mettono da sempre nelle loro preparazioni.

L’apericena del 13 aprile, organizzata dall’associazione Facciamo Centro, si muove “a passo” di Vespa: infatti in tutte le piazze e le vie del centro si potrà godere di esibizioni anni ’50 e ’60 con un tributo al fantastico Elvis Presley, balli rock n’roll e rockabilly, musica swing per una serata all’insegna del divertimento e dell’allegria. Alle ore 22 piazza san Nicolò ospiterà il concerto live del gruppo Good Times con musica anni ’70, ’80 e’90. Dal mattino in tutto il paese il consueto shopping piu’ low cost che mai.

Domenica 14 aprile la giornata sarà dedicata alla scoperta dell’entroterra con un giro turistico rigorosamente in Vespa, con soste a Giustenice per l’aperitivo e il pranzo a Ranzi a cura del locale Circolo Giovani.