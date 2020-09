2° Giro dei Monti Savonesi Storico: sfida tra le leggende dei motori ad Albenga

Albenga. Sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre si terrà la seconda edizione del Giro dei Monti Savonesi Storico, il rally delle auto d’epoca che, parallelamente all’interesse per la gara stessa, richiama antiche sfide con vetture entrate nella leggenda di questo sport.

Le vetture potranno essere ammirate da vicino lungo viale Martiri della Libertà, dove sarà allestito il parco chiuso. In questa maniera l’organizzazione, curata da Sport Infinity, vuole unire sempre di più l’evento al territorio portandone benefici turistici ed economici per tutte le realtà presenti.

Grande l’interesse da parte dei piloti per i numerosi trofei collegati alla manifestazione. Il Giro dei Monti Savonesi Storico, inserito nel calendario sportivo nazionale di ACI Sport, sarà infatti valido per il Trofeo Rally di Zona, la Michelin Historic Rally Cup, il Memory Fornaca e la Coppa 127 e farà parte del Campionato Rally Liguria.

Recentemente è stata inoltre formalizzata l’adesione alla Coppa Regolarità Sport, serie che ha lo scopo di promuovere il settore Regolarità delle auto storiche, di cui il Giro sarà una delle quattro prove. Confermato inoltre l’evento collaterale del venerdì sera con il Gran Premio di Kart, in programma alla pista indoor, dove lo scorso anno vinse Manuel Demicheli davanti a Gabriele Noberasco e Dario Bigazzi.

“Ringraziamo gli organizzatori e il CLT per aver creduto in questo evento e averlo mantenuto nonostante tutte le limitazioni, i problemi e le difficoltà che le regole per il contenimento del Coronavirus comporteranno – dichiara il sindaco Riccardo Tomatis – La finalità è offrire ai cittadini uno spettacolo d’altri tempi e al tempo stesso favorire un turismo destagionalizzato attraverso eventi che non devono essere necessariamente legati alla stagione estiva ma che anzi durante l’autunno sono ancor più suggestivi”.