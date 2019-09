2° Festival Fotosensibile al Ferrania Film Museum

Sabato 14 e domenica 15 settembre a Cairo Montenotte si svolgerà il secondo Festival Fotosensibile al Ferrania Film Museum, organizzato dall’associazione omonima.

Nel dettaglio, sabato 14 e domenica 15, dalle 16 alle 20, all’interno dei magazzini museali verrà inscenato e allestito “Cineromanzo”, ilpercorso cinematografico su pellicola Ferrania (Pancro C5\6\7 – P30 – ferraniacolor) dalla fine anni ’30 sino ai primi anni ’60 attraverso il manifesto cinematografico, pubblicazioni, foto e il cinema “Mignon”; la stanza del direttore tra libri e cartelle del personale e, in ultimo, la sala dei proiettori e altri reperti.

Sabato 14 settembre, dalle 16 alle 17, si terrà la visita guidata al museo per i bimbi sino ai 10 anni proposta da altri bimbi in veste da ciceroni. Dalle 17 alle 18 in saletta proiezioni ci saranno quattro proiezioni in loop del cortometraggio (15 min.) “Ieri, oggi, domani” con la presenza del regista Devid Fichera (max 25 posti a proiezione).

In piazza Savonarola dalle 18 alle 20 circa foto concorso con pellicole scadute messe a disposizione dal museo con mini set allestito. Mentre, dalle 20.30 alle 22.30 proiezione di Vampyricon medio metraggio amatoriale anni ’70 di Guzzi con la partecipazione di alcuni protagonisti e a seguire selezione di alcuni filmini pervenuti dal progetto di raccolta e digitalizzazione Ferrania a memoria.

Domenica 15 settembre dalle 10 alle 18 si terrà “ritratti itineranti”, il laboratorio al collodio umido e dalle 15 alle 18 laboratori bimbi; dalle 20 alle 22.30 proiezione de “La spiaggia” 1954 in ferrania color di Alberto Lattuada girato nel ponente savonese.

Introdurrà Tatti Sanguineti in una breve disamina sul film e altre relazioni tra pellicole Ferrania e Rodolfo Sonego (sceneggiatore del film).

Partecipa l’attrice cairese Giorgia Ferrero (La grande bellezza di P. Sorrentino).