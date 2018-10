19esima Sagra della Tira

Quando da un “incidente” nasce qualcosa di inaspettato e davvero gustoso: è il caso della Tira e di Gepin, che nascose la salsiccia dagli affamati soldati tedeschi in una madia in cui stava lievitando l’impasto per il pane. Da qui è nata una prelibatezza che, anno dopo anno, è diventata un appuntamento fisso per l’estate valbormidese. Diversi saranno i momenti pronti a coinvolgere tra tradizioni, musica e tanto altro con la diciannovesima edizione della Sagra della Tira.

Venerdì 6 luglio a partire dalle 18 avrà luogo la diciottesima edizione della “Stracairo”, una gara podistica in ricordo di Giorgio Veglia, la decima edizione del Trofeo della Tira e il terzo memorial in memoria di Giuseppe Sabatini. A questi momenti sportivi seguirà la musica con gli A.M.I.D.O. e le loro cover in pieno stile grunge rock per poi arrivare al concerto degli Animal House in piazza della Vittoria.

Sabato 7 luglio nel piazzale del parcheggio di Ferrania si potrà assistere al raduno Abarth con esibizioni, Taxi Rally (dalle 8 alle 12) e Gimkana (dalle 13 alle 17), per poi arrivare alle 21 in compagnia delle note dell’Orchestra Ruggero Scandiuzzi.

Domenica 8 luglio tra bici e motori: si inizia alle 8 con il raduno Abarth che raggiunge piazza della Vittoria, a cui segue un giro turistico della valle che porterà alla premiazione delle 16. Alle 17 spazio ai più piccini con una gimkana in bici per il Memorial “Aldo Grillo” a cura del Consorzio Il Campanile. La serata sarà accompagnata da ottima musica grazie ai The Magalli’’ e ai Divina.

L’edizione 2018 della Sagra della Tira si concluderà, come da tradizione, con la cena in piazza lunedì 9 luglio, a cura della Pro Loco e in collaborazione con l’Associazione Le Rive della Bormida. Potrete gustarvi una cena in tipico stile valbormidese, accompagnati dalle note della band Never Too Late e da “Pasión Tango”, spettacolo di tango argentino a cura di GioKi Danza. Ogni sera a partire dalle 19 potrete gustare la Tira, prodotto De.Co, presso lo stand della Pro Loco.