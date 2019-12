17esimo Presepe Vivente “Ù Bambin de cent’anni fà”

Uno squarcio del tempo: si può definire così il tradizionale Presepe Vivente “Ù Bambin de cent’anni fa”, la rappresentazione della Natività che si ripeterà da domenica 22 a martedì 24 dicembre, vigilia di Natale, dalle 20 alle 23:30 in località Segno.

Anche in questa diciassettesima edizione mestieri e costumi di inizio ‘900 cambieranno d’aspetto la piccola frazione e la trasformeranno in un antico borgo: si apriranno le porte delle “baracche”, le costruzioni al cui interno vengono rappresentati mestieri e scene di vita quotidiana, e si abbandonerà l’illuminazione elettrica per prediligere lampade ad olio, fiaccole e bracieri e riproporre l’atmosfera “magica” di una volta.

La manifestazione è resa possibile grazie al patrocinio del Comune di Vado Ligure ma soprattutto alla creatività, alla disponibilità e alla volontà degli abitanti di Segno, che dedicano molte settimane alla creazione di uno scenario così suggestivo. Sarà attivo un servizio gratuito di bus navetta.