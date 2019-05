15esima Festa della Torta Ligure

Da venerdì 24 a domenica 26 maggio si tiene a Loano la 15esima edizione della Festa della Torta Ligure, organizzata dall’Associazione “Vecchia Loano” con il patrocinio dell’Assessorato a Turismo e Cultura del Comune.

Per tre giorni nei pressi della Casetta dei Lavoratori del Mare si potrà gustare uno dei piatti tipici della cucina locale ligure “declinato” in diverse ricette. La più famosa è la torta “Pasqualina” (la verzina), in cui si fondono mirabilmente olio d’oliva, bietole, uova e formaggio. Si potranno trovare, inoltre, la torta di zucchine, la torta di carciofi (di Albenga), la torta alle erbette, la sardenaira o pissaladiere, la crostata con marmellata e la torta di riso.

Il menù di degustazione sarà completato dalla crostata di pesche, il tutto accompagnato dai vini tipici del territorio. Gli stand saranno aperti venerdì dalle 15 alle 20 e sabato e domenica dalle 10 alle 20.

Il programma sarà arricchito da due appuntamenti musicali. Sabato 25 maggio a partire dalle 15:30 concerto della band del Vespu Surdu. Domenica 26 maggio dalle 15:30 esibizione di Gymnica Loano Loa Dance, composto da un gruppo di soci di Vecchia Loano guidato dal coreografo Renzo Bergamo.