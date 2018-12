15esima edizione dello “Zecchino d’Oscar”

Torna a Savona l’appuntamento con lo “Zecchino d’Oscar”, la storica manifestazione canora che coinvolge piccoli talenti, giunta quest’anno alla 15esima edizione. L’evento, organizzato grazie all’intervento della Società di Mutuo Soccorso La Generale e de La Coloniale, si svolgerà nella serata di venerdì 14 dicembre a partire dalle ore 21 in via san Lorenzo 25R a Savona.

Saranno coinvolti bambini dai 4 ai 14 anni che si confronteranno con una canzone a propria scelta nel salone della Società. La serata condotta dalla giornalista Debora Geido sarà intervallata da interventi di ospiti a sorpresa, tra i quali l’imitatore René e Babbo Natale. Si confermano nella direzione artistica e musicale Paolo Nobel e Katia Cantori.

Novità di quest’anno sarà il premio speciale alla canzone dialettale: durante la manifestazione uno dei concorrenti presenterà una canzone in savonese e avrà la possibilità di concorrere alla trasmissione “Liguria ancheu” condotta da Gilberto Volpara sull’emittente televisiva locale Primocanale. A conclusione dell’evento i bambini partecipanti riceveranno in omaggio una maglietta ricordo e doni natalizi.

Si ringraziano per la collaborazione all’evento Giocattoli Quaglia di via dei Vegerio, Paradiso dei bimbi di via Vanini e Felisatti Helvetia Assicurazioni.