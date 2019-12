14 Paesi, 4 continenti, un’unica festa nell’itinerario “Natale nel mondo”

Da sabato 7 dicembre a lunedì 6 gennaio (chiuso il 9, 16 e 25 dicembre e l’1 gennaio) dalle 15 alle 19 il Palazzo del Tribunale di Finalborgo apre le porte nella sua veste natalizia. L’ultimo itinerario dell’anno non poteva che raccontare del Natale nei suoi aspetti meno conosciuti. Il concetto di Natale nel mondo rievoca istintivamente l’immagine di un momento condiviso da tutti e intriso di un’atmosfera gioiosa, aperta alla fratellanza e a nuove speranze per l’umanità.

Se ci soffermiamo a pensare alla radice religiosa di questa festività viene da se che non venga festeggiata in tutto il mondo. Nonostante questo in realtà sono molti i Paesi che, seppur non cristiani, hanno iniziato a festeggiarlo unendo ad esso le loro tradizioni, le loro credenze e usanze, dando vita a “Natali” del tutto diversi da quello che conosciamo noi.

La mostra nelle sale e nei corridoi del palazzo sarà un viaggio nei continenti del nostro pianeta in cui tra addobbi, ricette, racconti e installazioni sarà possibile conoscere e vedere come la festa europea più amata assuma aspetti differenti. Dai tradizionali addobbi europei legati alle leggende più antiche a quelli giapponesi in cui il Natale è legato unicamente al consumismo, dal folclore natalizio canadese ricco di storie di lupi mannari, canoe spettrali e amanti fantasma alla cultura del popolo Yolngu, nel nord dell’Australia, che collega il Natale alle nuvole temporalesche e ai propri antenati.

Quattordici Paesi, quattro continenti, un’unica festa: “Natale nel mondo” è un itinerario per tutta la famiglia dentro cui non poteva mancare l’installazione del Magico Mondo degli Elfi, un mobile magico in cui sono racchiusi i folletti più amati dai bambini e che aiutano Babbo Natale nel suo estenuante lavoro.

Durante l’apertura saranno numerosi gli approfondimenti tra spettacoli, concerti e laboratori sia per famiglie sia per un pubblico adulto. L’itinerario è realizzato dall’Associazione Culturale Baba Jaga grazie al contributo del Comune di Finale Ligure. Ingresso: intero 5 €, ridotto 3 €.