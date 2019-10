13esimo Trofeo Roccatagliata

Domenica 6 ottobre dalle 8 alle 11:30 a Varazze l’appuntamento è con la tredicesima edizione del Trofeo Roccatagliata, classica manifestazione di traina costiera organizzata dall’Associazione Pesca Sportiva Varazze a chiusura della stagione di incontri e raduni di pesca.

Tre miglia di distanza massima da riva, due sole persone a bordo, tratto di mare davanti a Varazze e Celle Ligure, due sole attrezzature pescanti con sole esche artificiali e tutti in mare a dar sfogo alla passione della pesca, del vivere il mare e dei momenti di aggregazione sociale che questi incontri contribuiscono a mantenere.

Ritrovo in mare davanti alla spiaggia dei Bergamaschi. Quota: € 40 per imbarcazione quale rimborso spese organizzazione. Premi per tutti i partecipanti. Attenzione alle misure minime di cattura dei pesci.

Info e iscrizioni: Associazione Pesca Sportiva Varazze, via dei Tornitori, Porto Turistico, ore 17:30 – 19.