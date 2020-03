13esima Granfondo “Muretto di Alassio”

Domenica 5 aprile la Granfondo “Muretto di Alassio” di mountain bike festeggerà la sua 13esima edizione, inaugurando in grande stile il 2020 del circuito Nord Ovest MTB, che unisce alcune delle principali prove liguri, piemontesi e valdostane. La gara, inserita anche nel Liguria Trophy e nel Prestigio MTB, ha ormai un bacino di appassionati ricchissimo: basti pensare che alla fine del 2019, a tre mesi dalla data dell’evento, erano più di 250 gli iscritti.

Il percorso di gara è della lunghezza di 37,5 km per 1.250 metri di dislivello: un tracciato breve, veloce e ideale per il periodo da considerare ancora d’inizio stagione, quando la miglior forma è ancora di là da venire. Già fissata la partenza, prevista per le ore 10 da piazza Andrea Doria, con ingresso nelle griglie prefissate dalle ore 9:30. Le e-bike prenderanno parte ad un tour non agonistico loro riservato, che prenderà il via alle ore 10:30.

La quota di iscrizione alla singola gara è di 30 € e sono aperti gli abbonamenti al circuito Nord Ovest MTB al costo di 125 € entro il 29 marzo, con un’iscrizione in omaggio ogni 10 per le società.

La manifestazione si tiene in una località turistica che offre una gran quantità di attrazioni: basti pensare soltanto al Muretto a cui è dedicata, una rustica parete di pietre a contorno di un giardino in corso Dante Alighieri dove nel corso del tempo sono state poste tantissime piastrelle in ceramica dalle più diverse decorazioni, ognuna con la firma di un personaggio celebre.