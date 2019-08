13ª edizione della rassegna musicale “Queste piazze davanti al mare”

Da giovedì 22 a sabato 24 agosto Laigueglia sarà madrina della canzone di qualità con la 13ª edizione della rinomata rassegna “Queste piazze davanti al mare”. La rassegna, in continua crescita ed evoluzione, quest’anno vanta la partecipazione di grandi artisti del panorama nazionale: sul palco saliranno Giua, cantautrice, chitarrista, artista poliedrica (nel 2019 è uscito il nuovo album “Piovesse sempre così”), Mauro Ermanno Giovanardi, cantante, produttore discografico e bassista, fondatore dei La Crus, Andrea Mingardi, cantautore e scrittore (sono tanti i suoi successi dal Festival di Sanremo alle canzoni scritte, ad esempio, per Mina), Neri Marcorè, attore, doppiatore, conduttore televisivo, imitatore, comico e interprete della canzone d’autore.

La programmazione della rassegna vede inoltre la partecipazione di giovani talenti della canzone d’autore italiana, sapientemente indicati dai tanti premi e rassegne sopra elencati e capitanati dall’importante vetrina de Il Tenco Ascolta, che sarà protagonista, come da tradizione, di una serata dedicata sabato 24 agosto.

Durante le serate della rassegna si alterneranno tanti altri artisti emergenti sul palco: il trio Ina/Ina/Ina dal Premio Bindi & Lilith Festival, Stona da L’artista Che Non C’Era, Marta De Luvia dal Premio Bianca D’Aponte.

Non mancheranno gli appuntamenti pomeridiani con “La Parola in Piazza” con le presentazioni dei libri “I miei otto anni con Fabrizio De Andrè” autore Giorgio Cordini, con interventi musicali a cura dell’autore, e “Storia culturale della canzone italiana” di Jacopo Tomatis, con ascolti musicali a cura dell’autore. Ci sarà anche “Cantautori in Piazza”, show-case del Varigotti Festival.

“La particolarità della rassegna è fare ‘rete’ tra i premi, festival e le altre rassegne esistenti sul territorio italiano – spiegano il sindaco Roberto Sasso del Verme e il direttore artistico Massimo Schiavon – La manifestazione, con il patrocinio del Premio Tenco, ha visto nel corso degli anni la collaborazione con le più importanti rassegne di canzone d’autore del panorama nazionale italiano come tra gli altri il Premio Bindi, L’Artista che non c’era e il Premio Bianca D’Aponte”.

Con una carrellata dei nomi che hanno animato la rassegna di “Queste piazze davanti al mare” in tutte queste 12 edizioni passate, Laigueglia vi da appuntamento il 22, 23 e 24 agosto, dove il borgo marinaro diventerà borgo della canzone d’autore e della musica di qualità: Cristiano De Andrè, Marco Ongaro, Luca Barbarossa, Max Manfredi, Edoardo De Angelis, Massimo Schiavon, Claudia Pastorino, Enzo Jannacci, Zibba, Eugenio Finardi, Piji, Vittorio De Scalzi, Andrea Mirò, Filippo Graziani, Armando Corsi, Antonella Ruggiero, Teresa De Sio, Francesco Baccini, Paolo Jannacci, Enrico Ruggeri, Paola Turci, Alberto Bertoli, Patrizia Cirulli, Fausto Mesolella, Iskra Menarini, Alberto Fortis, Marco Ferradini, Peppe Fonte, Fabrizio Casalino, Federico Sirianni, Gnu Quartet, Roberto Vecchioni, Irene Fornaciari, Irene Grandi, Carlo Fava, Morgan, Omar Pedrini, Davide Van De Sfroos e tanti altri.