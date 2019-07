11esima Grande Festa della Subacquea Nessuno Escluso

Sabato 6 e domenica 7 luglio torna ad Albenga la Grande Festa della Subacquea Nessuno Escluso, oggi all’undicesima edizione, organizzata da HSA Italia in collaborazione con Ingaunia Aqua Diving Albenga, i palombari e incursori di Comsubin – Marina Militare Italiana, la Nato e la Guardia Costiera con il supporto dei diving center HSA e delle associazioni del territorio e il sostegno del Comune di Albenga.

L’edizione di quest’anno si preannuncia fortemente inclusiva e ricca in innovazione: una grande festa condivisa in mare e in immersione, articolata su due giornate, che ha inizio sabato 6 luglio con la prima fase della posa delle stazioni del percorso subacqueo archeologico e biologico dell’Isola Gallinara per subacquei con disabilità: un itinerario marino corredato anche di specifiche targhe in Braille per persone non vedenti, riproduzioni delle anfore presenti sulla nave romana affondata nei fondali dell’isola e di alcune forme di vita tipiche.

Si tratta di un percorso subacqueo attrezzato e accessibile per persone con disabilità, situato in un sito archeologico subacqueo di grande fascino, realizzato a moduli propedeutici, e che rientra nel grande progetto, Il Mare, un Sorriso per tutti, promosso da HSA Italia – Handicapped Scuba Association International – con il sostegno di Fondazione Vodafone Italia nell’ambito di OSO Ogni Sport Oltre.

In particolare anche i subacquei non vedenti potranno immergersi in sicurezza per esplorare e conoscere il mondo sommerso con il supporto di speciali tabelle in Braille, ideate da HSA Italia, che descrivono ai sub in immersione le anfore antiche, la flora e la fauna circostante: un’innovazione che fa vivere con intensità l’emozione di respirare e ‘vedere’ il mare toccando l’ambiente circostante.

Le stazioni verranno posizionate sui meravigliosi fondali dell’isola Gallinara nella baia in cui è situata la statua del Cristo degli abissi e dove già diversi anni fa HSA Italia aveva collocato una targa in Braille di ottone che andava a tradurre la targa originale fornendo una spiegazione dell’opera sommersa. Nella realizzazione del percorso sono coinvolti i nuclei operativi d’eccellenza della Marina Militare Italiana (Comsubin) che collaborano alla posa con mezzi nautici specifici e con personale altamente qualificato.

“Il percorso in giro per l’Italia che HSA ha iniziato da diversi anni, intensificato ulteriormente da più di un anno, ha permesso di creare una forte comunità di appassionati subacquei; persone con disabilità, famiglie, istruttori, guide, diving, associazioni, che condividono un modello inclusivo e aperto di subacquea – spiegano gli organizzatori – Siamo felici di sostenere un progetto ambiziOSO come la costruzione del parco archeologico subacqueo che è riuscito a coinvolgere la comunità locale in una festa in cui tutti possono mettersi in gioco e vivere il mare senza barriere.

Lo sport rappresenta uno straordinario strumento di socializzazione e di inclusione. Dove c’è sport, ci sono dialogo e confronto e possiamo insieme superare barriere apparentemente invincibili, come talvolta sembrano essere quelle della disabilità, dichiara Sabrina Casalta, consigliere della Fondazione Vodafone Italia e tutor per il progetto di HSA. La condivisione di valori tra HSA e OSO – ognisportoltre.it, e l’ambizione di promuovere lo sport come un diritto di tutti sono gli elementi che ci hanno fatto scegliere il progetto Il Mare, un Sorriso per tutti di HSA all’interno del secondo bando OSO e ci ha fatto decidere di sostenere ulteriormente il progetto nei prossimi mesi”.

“La grande festa della subacquea ad Albenga è oggi un evento storico che cresce di anno in anno per partecipazione, emozioni e innovazione, conclude Gianfranco Lenti di Ingaunia, responsabile e trainer HSA Liguria, e del Centro Subacqueo Idea Blu e coordinatore dell’iniziativa. Quando parliamo di mare, non ci accontentiamo e non abbassiamo mai la guardia. Amiamo il mare e crediamo nel valore immenso della subacquea per tutti, soprattutto per le persone con disabilità – aggiungono i promotori dell’iniziativa – promuoviamo uniti il turismo accessibile e la salvaguardia dell’ambiente marino. Ogni anno tutto questo è possibile grazie al patrocinio delle istituzioni locali e con il sostegno della Marina Militare Italiana, unitamente agli istruttori delle scuole HSA del territorio, e a molti amici e sostenitori. Un grazie speciale a Onda Sub di Fabio Moreo per il costante impegno e per l’aiuto nella realizzazione delle targhe”.

Commenta il capo del Nucleo Pubblica Informazione di Comsubin, il comandante Giampaolo Trucco: “Il Comando Subacquei e Incursori della Marina Militare, che da molti anni si dedica alla promozione dello sport subacqueo in favore delle persone con disabilità, sostiene l’iniziativa di HSA Italia inviando un team di Palombari che contribuirà alla posa sott’acqua del percorso archeologico biologico, realizzato nelle acque di Albenga e previsto per essere fruito anche da subacquei non vedenti”.

PROGRAMMA

Sabato 6 luglio

– Ore 9:00, ritrovo presso il porto Marina di Alassio del team operativo subacqueo coinvolto nel grande raduno e delle autorità locali: si procederà alla prima fase della posa del percorso subacqueo “Archeologico e Biologico” presso l’Isola Gallinara. Imbarco su mezzi militari e privati e trasferimento sull’isola.

– Ore 11:00, il Centro Subacqueo Idea Blu coordinerà le attività ricreative per visitare il percorso subacqueo e come ogni anno si provvederà alla pulizia della statua del Cristo degli abissi e al posizionamento della targa in Braille.

– Ore 17:30, ritrovo ad Albenga presso il Centro Subacqueo Idea Blu all’interno dei Bagni Doria, dove alla presenza delle autorità e di tutti coloro che hanno collaborato, si procederà ai ringraziamenti e riconoscimenti, a conclusione un momento conviviale con rinfresco.

Domenica 7 luglio

− Dalle ore 9:00 alle 16:00 continueranno i programmi per le immersioni guidate sul percorso subacqueo e in altri punti all’Isola Gallinara. Visitando la pagina HSA Italia sulla piattaforma OSO https://ognisportoltre.it/associazione/hsa-italia è possibile scoprire il racconto e le emozioni di ogni tappa; inoltre effettuando la registrazione al portale si ricevono aggiornamenti in tempo reale sulle iniziative future.

Informazioni: Leonardo Quochi, presidente Ingaunia, 3475327795

Coordinamento e prenotazioni immersioni: Gianfranco Lenti 3387656606