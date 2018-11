10ma edizione di “Cioccolato a Palazzo”

Sabato 8 e domenica 9 dicembre torna la golosissima manifestazione “Cioccolato a Palazzo” alla sua decima edizione nell’Oratorio de’ Disciplinanti nel Complesso Monumentale Santa Caterina dalle 10 alle 19 con orario continuato (degustazioni salate al cioccolato all’ora di pranzo), organizzata con la collaborazione del Comune di Finale Ligure e dell’Unione Comuni Finalesi. Amaretti, torte, baci di dama, miele e derivati, vini e amari, meringhe, torte di castagna, torrone, infusi, ovviamente il cioccolato di ogni genere e molti altri prodotti saranno in vendita ed esposizione.

Il programma della manifestazione prevede l’inaugurazione alle 10 di sabato 8 dicembre con l’inizio delle fasi della gara d’arte dolciaria. Dalle 11 sarà allestita la tavola di Natale con la collaborazione delle attività di Finalborgo. Alle 21 ci sarà un concerto dedicato al Natale a cura dell’Unitre di Finale Ligure.

Domenica 9 dicembre si partirà presto con la Chicchiricchì Run del Cioccolato, un allenamento di gruppo a cura della ASD RunRivieraRun con partenza e arrivo da “Cioccolato a Palazzo”. L’allenamento è dedicato a tutti i podisti runner e camminatori: per i primi è previsto un circuito di circa 8 km mentre per i camminatori il giro sarà di 6 km. Entrambi saranno accompagnati dagli Angels, i volontari della asd RunRivieraRun. Ci si può iscrivere direttamente il giorno prima negli spazi di “Cioccolato a Palazzo” oppure via email mandando la propria adesione a info@runrivierarun.it. Possono partecipare anche le famiglie. A termine dell’allenamento è previsto un bel ristoro per tutti, naturalmente a base di cioccolato.

Alle 16 presso la Sala della Piramide si svolgerà l’incontro dal tema “I Flussi migratori epocali e integrazione”, con la partecipazione della scuola di italiano Aifo. Alle 16:30 si terrà un concerto di Natale a cura dell’Accademia Musicale del Finale presso l’Auditorium di Santa Caterina. Contemporaneamente si svolgerà la Festa degli Angels, i volontari della asd RunRivieraRun. Durante l’evento si terranno le premiazioni della prima e del primo ligure della Mezza Maratona della RunRivieraRun. Inoltre saranno premiati il primo e la prima ligure della Liguria Marathon, i volontari e i partecipanti al circuito Strong Wild Trail Cup.

La Gara di Torte al Cioccolato

La partecipazione è gratuita e possono partecipare tutti, professionisti e non. Si dovranno preparare due torte al cioccolato che riportino un cenno al decennale di “Cioccolato a Palazzo”. La prima sarà esposta mentre la seconda sarà data in degustazione alla giuria della gara. La seconda potrà essere anche di piccole dimensioni (max 7 porzioni piccole).

I dolci saranno da consegnare presso l’Oratorio de’ Disciplinanti del Complesso Monumentale Santa Caterina a Finalborgo domenica 8 dicembre dalle 10 alle 12:30. La gara è organizzata in collaborazione con Anfass, Jobel, Progetto “Nonunodimeno” e “Nonunodimeno”, Laboratorio Bistrot Sociale.

Le torte saranno esposte in forma anonima alle 16 per non influenzare la giuria. Alle 16:30 di sabato 8 dicembre ci sarà la cerimonia di consegna della targa al vincitore o alla vincitrice. A tutti i partecipanti sarà consegnato il diploma di partecipazione.