“100 Donne per la Storia” – Mostra fotografica per i 100 anni di Zonta International

Da venerdì 26 a domenica 30 aprile (inaugurazione giovedì 25 aprile ore 16:30) la sede dell’Associazione Vecchia Alassio in via XX Settembre 7 ospita la mostra fotografica itinerante “100 Donne per la Storia” che celebra il centenario di Zonta International. L’esposizione è visitabile dalle 10 a mezzogiorno e dalle 16 alle 19.

La mostra viaggia in tutti i club del Nord Ovest Italia dell’Area 03 del Distretto 30, rimanendo poi a disposizione dei Club Zonta Italiani. Con questa mostra i Club Zonta dell’Area vogliono onorare le donne che hanno contribuito a cambiare il mondo, dal contesto locale a quello mondiale. La mostra presenta i profili di cento donne accomunate dal coraggio, dall’aver tentato per prime vie in precedenza precluse al genere femminile, tracciando un percorso per chi le ha seguite. È il loro esempio ad ispirare la mission di empowerment dei Club Zonta presenti nel mondo.

Nel 1919 nasceva il primo Club Zonta a Buffalo (NY). La visione di Marian de Forest e delle prime fondatrici portò il Club Service a coinvolgere in breve tempo la prima generazione di donne laureate, professioniste accomunate dall’etica negli affari e nel proposito di dare voce a coloro che ogni giorno lottavano per avere parità di diritti. Tra le cento donne si possono trovare da Marian de Forest, fondatrice di Zonta International; Maria Magnani Noya, prima donna sindaca di Torino e zontiana simbolo dell’Area 03; Amelia Earhart, eroina del volo e zontiana celebrata in tutto il mondo. Si possono trovare anche le dieci protagoniste del percorso “Donne coraggiose”, inaugurato ad aprile ad Alassio in largo Caduti Italiani, nelle missioni di pace come Hedy Lamarr, Marisa Bellisario, Rita Levi Montalcini, Eva Mameli Calvino. E poi attrici, cantanti, architette, ingegnere, donne della moda, giornaliste, politiche.

Ogni quadro presenta una foto della protagonista e un breve curriculum con in bella evidenza la motivazione per la quale è stata scelta. Con un fondo azzurro si è voluto presentare anche le eccellenze nate nei territori dell’Area 03, espressioni di riconoscenza dei Club Zonta a Donne che si sono distinte nel loro settore, nella loro epoca. Ecco allora presenti Caterina Aicardi, tra le prime italiane in Consiglio Comunale e Mara Giovine, insegnante e poetessa precorritrice dei tempi con i suoi metodi d’istruzione ed educazione. Alla presentazione collaboreranno i familiari delle donne.

“Ringraziamo il sindaco Marco Melgrati e il presidente dell’Associazione Vecchia Alassio Andrea Elena per la concessione del patrocinio e l’accoglienza nella loro sala espositiva, offrendoci l’occasione per incoraggiare la conoscenza di grandi donne, alcune poco conosciute, che hanno fatto della loro attività azioni memorabili”, dichiara la presidente di Zonta Club Alassio-Albenga Giusy Nalbone.