“100 anni di Fornace” – L’Alba Docilia festeggia con una mostra di ceramiche

La Fornace Alba Docilia di Albissola Marina festeggia cento anni di attività con una mostra di ceramiche del secolo scorso, provenienti da collezioni private, accanto a opere realizzate da Barbara Arto e Monica Viglietti, che presentano gli stili tipici dell’antica fabbrica. L’esposizione è curata da Enrica Noceto e Anna Pisani, che propone una ricerca storica realizzata attraverso pannelli illustrativi.

Cent’anni di Fornace o, meglio, gli ultimi cento anni. Perché la storia di quella che è oggi la preziosa struttura museale di via Stefano Grosso, nel centro storico di Albissola Marina, va indietro di secoli: un antico documento ne conferma l’attività già nel 1641. Ma la data riportata nell’insegna un po’ scrostata sopra uno dei due ingressi riporta il 1919 ed è quello l’anno in cui la rilevò Adolfo Rossello per il penultimo tratto di vita, ancora legato alla produzione ceramica, prima della trasformazione attuale in spazio espositivo e culturale.

Dal 1953, alla morte di Rossello, sono stati i suoi figli Vittorina, Pietro, Angela, Teresa e Francesco Adolfo a gestire la fabbrica, rimasta aperta fino al dicembre 1982, realizzando vasi, piatti e manifatture di qualità, oltre a un’importante produzione di stoviglie. Nel 2002 l’acquisto da parte dell’amministrazione comunale, che decise di usare il piano terra come museo, valorizzando, con la gestione della Fondazione Passarè, le tre antiche fornaci, le vasche per la decantazione della terra e alcune opere prestigiose come “La dama bianca” di Lucio Fontana (ora al MuDA) e “La figurinaia” di Umberto Piombino.

Chiusa nel 2012 in seguito al distacco di mattoni dalla volta della galleria i lavori per la messa in sicurezza della struttura, effettuati nella primavera 2016, hanno consentito la riapertura nel successivo mese di giugno, con la gestione affidata dal Comune di Albissola Marina all’Associazione Culturale “La Fornace”. Parte integrante del MuDA Museo Diffuso Albissola, ospita per tutto l’arco dell’anno esposizioni e serate e la mostra permanente “Macachi – Il presepe di Albisola”. È inoltre sede di alcune iniziative a cadenza settimanale quali “Inuetta” (il giovedì 16:30-17:30), “Ad alta voce” (giovedì 18-19) e “Chiacchiere in inglese” (martedì 17-18).

“Cent’anni di Fornace” sarà inaugurata venerdì 22 febbraio alle ore 17:30 e resterà aperta fino a domenica 24 marzo (orario: giovedì 17-19, sabato e domenica 10-12 e 17-19). Una serata sui “Cent’anni di Fornace”, a cura di Anna Pisani e con Nicoletta Negro e Federico Marzinot ospiti d’onore, è in programma in Fornace giovedì 14 marzo alle ore 21.