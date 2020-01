1° Carnevale di Varazze

Da giovedì 20 a domenica 23 febbraio a Varazze sarà grande festa con la prima edizione del Carnevale.

Per quattro giorni si alterneranno spettacoli itineranti, show nelle piazze, baby dance in maschera, giochi e balli con Fortunello e Marbella, duo storico di artisti circensi, facepainting, trampolieri, giocoleria, parate in rosso con clown e artisti di strada, performance nelle piazze.

E ancora il Circus Show, spettacolo con numeri circensi con Pupazzi Pazzi, show di equilibrismo e la parata finale dei Supereroi in Corsia a favore dei bambini meno fortunati.

“Un prosieguo del Natale per dare spazio nel mese di febbraio ad una festività che può essere un’attrattiva molto importante – dichiara il sindaco Alessandro Bozzano – Sarà un’edizione che coinvolgerà le associazioni e le scuole di danza della città: una quattro giorni all’insegna del divertimento per piccoli e grandi”.