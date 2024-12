Prima Categoria, Calcagno abbassa la saracinesca e la Letimbro ottiene i primi tre punti stagionali: “Soddisfazione enorme, meritavamo un risultato come questo dopo tante delusioni”

Savona. Una partita che si appresta ad entrare di diritto negli annali del calcio dilettantistico locale. Domenica pomeriggio Letimbro e Masone si sono sfidate presso lo stadio “Valerio Bacigalupo” in occasione dell’undicesima giornata del campionato di Prima Categoria (girone “B”).

L’incontro, una gara per cuori forti che ha visto i gialloblù guidati da mister Roso prevalere di misura (1 a 0 il risultato finale), verrà ricordato come la prima vittoria stagionale della Letimbro, ma anche e soprattutto per il ritorno di una partita ufficiale presso lo storico impianto leginese (rimasto orfano del suo elemento essenziale, ovvero il calcio, per quasi cinque anni).

Tra i protagonisti assoluti di una partita epica, tra le file della Letimbro non si è distinto soltanto l’autore del gol vittoria Robin Siri: tutti i giocatori gialloblù infatti hanno dato un contributo cruciale per riuscire a portare a compimento la piccola impresa realizzata. Fra loro, impossibile non citare Alfonc Bardhi e il portiere Giacomo Calcagno, autore di almeno una decina di interventi decisivi.

“Quella odierna per noi è una soddisfazione enorme – ha raccontato l’estremo difensore al termine del match – che ci meritavamo dopo tante delusioni, tante partite in cui andavamo via con il muso lungo. Oggi abbiamo remato tutti dalla stessa parte e abbiamo ottenuto un risultato che fino a 5 minuti dalla fine nessuno pensava fosse possibile”.

Sul numero di parate effettuato: “Ad un certo punto ho perso il conto perchè l’adrenalina mi ha offuscato la vista. Oggi era una di quelle giornate particolari per cui secondo me saremmo potuti andare avanti ancora mezz’ora ma avrei continuato a parare di tutto”.

In seguito, Bardhi è intervenuto dichiarando: “È stata una partita dura, ma abbiamo lottato e ci abbiamo creduto fino alla fine. Il risultato è quello che volevamo. Abbiamo vinto e siamo contenti, ora dobbiamo andare avanti con lo stesso spirito mostrato oggi”.

Successivamente entrambi i giocatori hanno parlato dei propri compagni più giovani: “Con i giovani si sta bene e, alla nostra età (Calcagno è un classe 1983 mentre Bardhi 1982, ndr), è una ventata di entusiasmo avere la possibilità di lavorare con i ragazzi”.

Infine Calcagno e Bardhi hanno concluso l’intervista guardando al futuro: “Se la partita di oggi rappresenta un nuovo inizio per noi lo vedremo. Da martedì dovremo ricominciare ad allenarci come se nulla fosse. La testa in tutte le partite dovrà essere come oggi. Dobbiamo andare avanti così e basta, pensando partita dopo partita”.