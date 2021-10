Tovo nel segno della continuità: Alessandro Oddo si conferma ancora sindaco

Tovo San Giacomo. E’ ancora Alessandro Oddo il sindaco di Tovo San Giacomo: per lui terzo mandato consecutivo da primo cittadino della località della Val Maremola.

La sua lista “Per un nuovo paese” ha ottenuto la maggioranza dei voti, cioè il 68,98 per cento (pari a 903 voti).

“E’ stato un mese di campagna elettorale molto intenso – conferma Alessandro Oddo ai microfoni di IVG.it – Sentivamo la fiducia e l’attenzione dei tovesi verso la nostra proposta. Eravamo fiduciosi e gli elettori di Tovo hanno confermato la fiducia che sentivamo. Siamo molto felici e soddisfatti”.

Rispetto alla futura giunta, Oddo non si sbilancia: “Non c’è ancora nulla di deciso, valuteremo ogni decisione in gruppo, così come in gruppo abbiamo elaborato programma e abbiamo messo in atto questo intenso ma limitato nel tempo periodo di campagna. Ma abbiamo tanto entusiasmo e voglia di fare. Abbiamo approfittato di questo mese per prendere coscienza delle problematiche e degli stimoli che ci sono arrivati dai cittadini. Abbiamo davanti a noi cinque anni per realizzare il nostro programma e rendere Tovo ancora più bella di quanto non sia”.

Rispetto alle priorità, Oddo pone come prima “riaprire il centro ricreativo di piazza Zunino e dare così un’altra occasione di divertimento ai tovesi. E poi abbiamo un milione di euro di contributo governativi da investire, quindi occorre stare pancia a terra e lavorare”.

Esce dunque sconfitta dalla sfida elettorale Iole Aicardi, la cui lista “insieme per il Cambiamento”, ha ottenuto solo il 31,02 dei voti totali (pari a 406 schede).

I cittadini di Tovo San Giacomo, dunque, nel segno della continuità amministrativa di questi anni, con il sindaco Oddo che potrà contare su alcune novità nella sua squadra, sia in giunta comunale quanto nella stessa maggioranza consiliare.

Per la sfidante a questa tornata elettorale la delusione sull’esito del voto, nonostante il tentativo di contendere fino alla fine lo scettro di primo cittadino al sindaco uscente: non è bastata la spinta degli ultimi giorni di campagna elettorale e la presenza in lista del Cav. Carletto Fantoni, 89 anni, già sindaco di Tovo San Giacomo.

Ecco i nomi dei candidati della lista a sostegno di Alessandro Oddo:

Alessandro Oddo, 50 anni, sindaco di Tovo San Giacomo dal 2011 e candidato sindaco. Agente e contitolare di un’agenzia assicurativa a Albenga.

Luigi Barlocco, 59 anni, sposato con Patrizia, padre di Silvia e Giacomo, funzionario dell’Agenzia Regionale “In Liguria” e vicesindaco uscente. Nella passata legislatura si è occupato principalmente di bilancio, programmazione e fund raising.

Federica Bosio, 32 anni, commerciante, mamma di Maria e Paolo. Con la sorella ed i genitori gestisce l’omonimo e storico negozio di alimentari a Bardino Nuovo.

Lorenzo Bosio, 49 anni sposato con Cristina e papà di Alessandro. Lavora come autista alla TPL e abita con la famiglia a Bardino Nuovo.

Luciano Cesio, 67 anni, pensionato, sposato con Ina, padre di Sonia e Andrea, amministratore uscente. Nella passata legislatura si è occupato principalmente di protezione civile, lavori pubblici, ambiente e agricoltura.

Elena De Campi, 47 anni, sposata con Andrea e mamma di Giulia e Elisa. Nel 2019 insieme al marito si sono trasferiti a Tovo dove hanno realizzato il loro sogno: si sono sposati ed aperto l’agriturismo LaValleggia a Bardino Vecchio.

Manuel Paradisi, 33 anni, agricoltore. Abita a Pietra Ligure, ma le sue radici sono ben salde a Tovo, dove è cresciuto ed esercita la sua attività agricola.

Elisa Raimondo, 30 anni, laureata in Scienze Pedagogiche, lavora come educatrice. Vive da sempre in Costino a Bardino Vecchio ed ha fatto parte anche del gruppo Scout.

Diego Rubado, 43 anni, sposato con Cinzia e papà di Viola e Cesare. Lavora come geometra nell’Ufficio Tecnico del comune di Pietra Ligure ed è assessore uscente. Nella passata legislatura si è occupato principalmente di scuola, urbanistica e edilizia.

Sabrina Tameo, 55 anni, diploma di maestra, sposata con Tiziano e mamma di Matteo. Ha un diploma di maestra d’arte ed è coadiuvante agricola nell’azienda di famiglia. Aiuta come catechista la parrocchia di San Giacomo.

Alessandra Vivaldo, 53 anni, impiegata. Cresciuta a Pietra Ligure e da 12 anni abita e vive a Tovo San Giacomo. Ha sempre lavorato in ambito turistico e nel marketing.