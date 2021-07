Eccellenza, il Celle Riviera piazza il primo colpo: Fanelli vestirà giallorosso - IVG.it

Celle Ligure. Il fatto che la nuova stagione sia già iniziata non è un segreto, fattore impossibile da non notare anche e soprattutto a causa delle numerose voci e conferme relative al mercato. Tanti i movimenti in Eccellenza e Seconda Categoria, con anche la Prima che non sta facendo mancare spunti interessanti.

A rispondere assente all’appello sembrava essere soltanto la Promozione, un trend prontamente invertito per merito del Ceriale prima e del Celle Riviera poi. Il club del presidente Lorenzo Cerisola ha infatti ufficializzato l’arrivo a titolo definitivo dell’attaccante Alberto Fanelli, abile terminale offensivo che i giallorossi sperano possa aiutare la squadra rivierasca a raggiungere quanto prima i propri obiettivi.

Questo è stato l’augurio al proprio volto nuovo da parte del Celle Riviera nel comunicato di presentazione: “Ad Alberto il nostro in bocca al lupo, con la speranza di vederlo gonfiare le reti avversarie un sacco di volte. Non vediamo l’ora di esultare insieme a te.”

Anche la squadra di Massimiliano Ghione sta quindi iniziando a scaldare i motori, questo con un’arma in più per quanto riguarda il reparto avanzato.