Zonta Club Alassio-Albenga festeggia 50 anni di impegno a favore delle donne

Alassio/Albenga. Cinquant’anni di impegno per i diritti delle donne e contro la violenza di genere. Un traguardo significativo per lo Zonta Club Alassio-Albenga, che dal 9 all’11 ottobre si prepara a celebrare il proprio cinquantesimo anniversario, con il consueto impegno sul campo.

“È un traguardo che ci inorgoglisce, ma che sarà anche un punto di partenza – spiega la presidente Antonella Garnero – Il 10 ottobre, infatti, nelle sale di Palazzo Scotto-Nicolari ad Albenga, il Club ospiterà il Meeting di Area, occasione di confronto e di condivisione delle future linee d’azione: accoglieremo le delegazioni dei Club dell’Area 03 del Distretto 30, appartenenti a Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta”.

Un momento di riflessione e approfondimento che sarà guidato dall’AD Graziella Cavanna che avvierà un percorso di azione in rete per ideare e pianificare iniziative concrete sui territori.

Due ulteriori momenti simbolici caratterizzeranno i festeggiamenti: la posa, il 9 ottobre, ore 18.30, di una piastrella dedicata al 50° anniversario sul Muretto dei Fieui di Caruggi ad Albenga e, l’11 ottobre, ore 10.30, di una ulteriore piastrella sul Muretto di Alassio.

Il 10 ottobre, sarà presentato anche il progetto “Di donna in donna” realizzato dallo Zonta club Alassio-Albenga nell’ambito dei percorsi di integrazione scolastica di E.L.Fo e in collaborazione con il Gruppo di Cucito del Centro sociale del Comune di Andora.

Gli accompagnatori dei soci ospiti, provenienti dagli altri club liguri e delle regioni vicine, saranno coinvolti anche in alcune attività alla scoperta del territorio.

Lo Zonta Club Alassio – Albenga nasce ad Alassio l’11 settembre 1976, con la consegna della Charter n. 0781 di Zonta International, e nel 2005 assume l’attuale denominazione. Il suo territorio di riferimento si estende da Andora a Loano e nei Comuni dell’immediato entroterra.

In questi cinquant’anni, generazioni di socie hanno messo a disposizione competenze, professionalità, tempo e sensibilità per trasformare i valori dello Zonta in progetti concreti a beneficio della comunità, con una particolare attenzione alla condizione femminile, alla salute, all’educazione, alla cultura, alla prevenzione e alla valorizzazione delle giovani generazioni.

Il Club ha collaborato con Amministrazioni comunali, istituzioni scolastiche, strutture sanitarie, forze dell’ordine, associazioni e realtà del volontariato, costruendo una rete territoriale fondata sulla collaborazione e sulla condivisione di competenze.