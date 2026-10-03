Volo cancellato e la Rari Nantes Savona non riesce a raggiungere Palermo per la 1^ di Serie A1

Inizia male o, meglio, non inizia proprio il campionato di Serie A1 di pallanuoto della Rari Nantes Savona. I biancorossi di coach Angelini avrebbero dovuto giocare oggi a Palermo contro Telimar ma il volo di ieri da Torino è stato prima posticipato e poi cancellato. Impossibile trovare una soluzione alternativa per raggiungere il capoluogo siciliano per disputare la prima di campionato. Il club si attiverà per dimostrare le cause di forza maggiore e per non perdere a tavolino l’incontro.

Il comunicato della Rari Nantes Savona

La Rari Nantes Savona comunica di non aver potuto prendere parte all’incontro valevole per la prima giornata del Campionato di Serie A 1 in programma a Palermo con il Telimar perché impossibilitata a raggiungere la città siciliana a causa della cancellazione del volo di ieri, venerdì 2 ottobre, dall’aeroporto di Torino.

La squadra avrebbe dovuto partire con un volo WIZZ AIR che è stato prima ritardato più volte e poi alle 22,40 definitivamente cancellato.

Purtroppo, dopo la cancellazione, non sono stati più trovati voli con posti disponibili per la squadra sia ieri sera che oggi.

Con grande rammarico, la Rari, per la prima volta nella sua storia in serie A 1, non ha potuto presentarsi regolarmente all’incontro.