Vespa velutina, a Savona una tavola rotonda sulle strategie per proteggere le api

Savona. Condividere esperienze, strategie e strumenti per contrastare la diffusione della Vespa velutina e proteggere gli alveari: è l’obiettivo dell’incontro “Vespa velutina… Nemico pubblico numero uno! Strategie e strumenti per aiutare le api in questa lotta”, in programma venerdì 9 ottobre, dalle 17 alle 19, nella Sala Rossa del comune di Savona, in piazza Sisto IV.

La tavola rotonda, ospitata dal Comune di Savona e aperta alla cittadinanza, riunirà rappresentanti delle associazioni apistiche ALPA Miele e ApiLiguria, volontari del gruppo Garfagnana, Apicoltura Urbana e l’ideatore del progetto BeeProtector.

Il confronto affronterà il problema da diverse prospettive, mettendo in comune le esperienze dei partecipanti e le possibili risposte alla diffusione di Vespa velutina. Al centro dell’incontro, la tutela delle api e degli alveari e l’attenzione ai rischi per la popolazione.

L’appuntamento si rivolge agli apicoltori, a chi opera in agricoltura e a tutti i cittadini interessati a conoscere le strategie e gli strumenti disponibili per contrastare l’espansione.