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Territorio

Vendone, a Curenna via ai lavori per il ripristino e il miglioramento dei percorsi pubblici pedonali

Il Comune di Vendone ha ottenuto un finanziamento di circa 130. 000 euro destinato al ripristino e al miglioramento dei percorsi pubblici pedonali nei borghi storici e rurali

Generico ottobre 2026

Vendone. Il Comune di Vendone ha ottenuto un finanziamento di circa 130. 000 euro destinato al ripristino e al miglioramento dei percorsi pubblici pedonali nei borghi storici e rurali delle frazioni di Curenna e Celsa.

I lavori sono iniziati nella frazione di Curenna, dove si sta intervenendo “per rendere più sicuri, accessibili e valorizzare i percorsi pedonali del borgo”.

“Nei prossimi mesi gli interventi proseguiranno nella frazione di Celsa, completando così un importante programma di riqualificazione del territorio. Un passo concreto per continuare a prenderci cura del nostro territorio e dei nostri borghi”.

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