Varigotti, dopo quattrocento anni dalla sua costruzione sarà consacrata la Chiesa San Lorenzo Martire

Finale Ligure. Dopo quattrocento anni dalla posa della prima pietra la Chiesa San Lorenzo Martire in Varigotti, rivestita a nuovo dopo i recenti e imponenti lavori di restauro dei prospetti e del rifacimento totale del tetto, sarà finalmente consacrata. Il rito di dedicazione dell’altare e quindi della parrocchiale sarà presieduto dal vescovo della Diocesi di Savona-Noli monsignor Calogero Marino. La solenne celebrazione si terrà sabato 10 ottobre alle ore 10 e sarà animata dalla Cappella Musicale “Bartolomeo Della Rovere” di Savona.

“Al giorno d’oggi consacrare e dedicare una chiesa è sicuramente un gesto ormai diventato rarissimo – afferma il parroco don Domenico Venturetti – Per questo motivo avremmo piacere di invitare tutti ad essere presenti per vivere insieme un’esperienza profonda ed esemplare di Chiesa.”

Al termine della celebrazione presso il piazzale tra la chiesa e l’oratorio (o in oratorio in caso di maltempo) la Croce Bianca di Varigotti e le altre associazioni del territorio offriranno il pranzo. Non è richiesta una quota fissa di partecipazione ma è gradita una conferma contattando Matteo al numero di cellulare 3348775274. L’orchestra corale Canterini della Valverde proporrà un repertorio di musica popolare della tradizione genovese.

Il giorno seguente, domenica 11 ottobre, in occasione della festa di Nostra Signora Regina del Santo Rosario, patrona di Varigotti, il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo emerito di Genova, presiederà la messa delle ore 10, durante la quale incoronerà la venerata effige mariana della Madonna del Rosario con Bambino, conservata in parrocchia e risalente al 1730.

Nel pomeriggio alle 15:30 è in programma un concerto a cura dei campanari dell’Associazione Campanari Liguri, che suoneranno manualmente le cinque campane secondo il sistema “a cordette”. Alle 16 il canto dei vespri, seguiti dalla processione per le vie della frazione secondo l’itinerario tradizionale e animata dal Corpo Bandistico “Maria Pia” di Finalpia. L’effige mariana sarà portata sul molo, da cui verrà impartita la benedizione al mare e alla frazione. Dopo il rientro in chiesa un ricco rinfresco presso l’oratorio concluderà queste giornate di festa.