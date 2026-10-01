Varazze, due anni di strategia turistica: crescono gli arrivi e la presenza digitale della destinazione

Varazze. Due anni di lavoro sul posizionamento e sulla comunicazione della destinazione, raccontati attraverso i dati del turismo, la crescita della presenza digitale e gli strumenti messi a sistema per rafforzare Varazze sul mercato turistico: un percorso partecipato i cui risultati sono stati presentati agli operatori del territorio, nel corso della riunione plenaria che si è svolta ieri pomeriggio nella Sala Consiliare “Lelio Basso” del Comune di Varazze.

L’incontro ha tracciato il bilancio del progetto di comunicazione turistica biennale 2025-2026, affidato a Studiowiki, agenzia di comunicazione ligure associata a UNA Aziende della Comunicazione Unite, e Kumbe, agenzia digitale trentina specializzata nella creazione di piattaforme digitali per le destinazioni turistiche.

La definizione dei 6 temi vacanza (outdoor e natura, mare e spiagge, gusto e lifestyle, wellness e relax, cultura e tradizioni, eventi e sport), il nuovo marchio “Varazze – All season holidays” con la relativa campagna di comunicazione “La brezza della vacanza”, la realizzazione del portale di destinazione Varazze.it, una strategia di comunicazione integrata tra sito, social, campagne e creazione di contenuti foto e video, oltre al rafforzamento dell’attività dello IAT, agente di coinvolgimento attivo degli operatori, sono stati i pilastri della strategia di promozione turistica.

I dati confermano la validità del lavoro. Nel confronto tra settembre 2024-maggio 2025 e settembre 2025-maggio 2026 si evidenzia un aumento degli arrivi complessivi, passati da 58.071 a 60.044, con una crescita del 3,4%. Parallelamente, le presenze sono diminuite del 6,6%, passando da 172.023 a 160.680, mentre la permanenza media è scesa da 2,96 a 2,68 notti: un dato in linea con un cambiamento generale nelle abitudini di viaggio, sempre più orientate verso soggiorni brevi e più vacanze distribuite durante l’anno. È proprio la riduzione della permanenza media una delle principali sfide sulle quali lavorare, per trasformare l’aumento degli arrivi in una maggiore capacità di trattenere i visitatori sul territorio.

Accanto ai dati turistici, la plenaria ha presentato i risultati raggiunti dalla nuova strategia di comunicazione digitale. Su Facebook, la community di Varazze.it ha raggiunto una dimensione compresa tra 47 e 48 mila follower, portando Varazze al secondo posto in Liguria per numero di follower, alle spalle di Genova e davanti a Sanremo. Anche Instagram ha registrato una crescita significativa, superando i 17.600 follower e collocandosi oggi al quarto posto in Liguria, dopo Genova, Portofino e Sanremo, tra i profili ufficiali delle destinazioni turistiche legate ai Comuni. La crescita dei canali è stata accompagnata da un lavoro sulla qualità e sulla riconoscibilità della comunicazione, con nuovi servizi fotografici professionali, coinvolgimento di travel influencer, presidio di oltre 30 eventi sul territorio e una programmazione editoriale organizzata attorno ai principali temi dell’offerta di Varazze.

Il nuovo portale Varazze.it, online dal giugno 2025, è diventato uno degli strumenti centrali dell’ecosistema digitale della destinazione, insieme all’integrazione con il DMS – Destination Management System regionale. Ad oggi, sono stati integrati nella piattaforma digitale 82 fornitori di alloggi, 32 spiagge, 23 fornitori di servizi aggiuntivi e 29 esperienze, disponibili per la prenotazione su richiesta.

In questo sistema un ruolo strategico è stato svolto dallo IAT, punto di raccordo quotidiano con gli operatori del territorio. Attraverso il coinvolgimento di albergatori, fornitori di esperienze e altre realtà locali, l’ufficio contribuisce all’aggiornamento e all’alimentazione del portale, favorendo una comunicazione sempre più completa e condivisa dell’offerta turistica di Varazze.

“Questi due anni hanno dimostrato quanto sia importante costruire una strategia turistica condivisa, nella quale pubblico e privato lavorino nella stessa direzione” ha commentato il Sindaco Luigi Pierfederici. “Il Comune può mettere a disposizione strumenti, visione e risorse, ma il valore della destinazione nasce dal coinvolgimento di chi ogni giorno lavora sul territorio. Per questo vogliamo che gli operatori continuino ad essere sempre più protagonisti di questo percorso, contribuendo ad alimentare e arricchire il sistema di comunicazione e promozione di Varazze. La rete tra amministrazione, operatori, associazioni e realtà del territorio è la condizione per continuare a crescere insieme”.

“Abbiamo costruito in questi due anni strumenti e una nuova identità per raccontare Varazze in modo più coordinato e riconoscibile. I risultati della comunicazione e la crescita della nostra presenza digitale ci dicono che la direzione intrapresa sta rafforzando la visibilità della destinazione” ha aggiunto Marilena Ratto, assessore al Turismo del Comune di Varazze. “La sfida che abbiamo davanti è però fare un passo ulteriore: trasformare questa maggiore capacità di attrarre visitatori in una maggiore capacità di trattenerli sul territorio. Dobbiamo quindi lavorare insieme per costruire un’offerta sempre più integrata tra ricettività, esperienze e territorio, capace di rendere Varazze attrattiva per soggiorni più lunghi e durante tutto l’anno.”