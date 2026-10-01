Varazze, approvato il documento unico di programmazione ’27-’29: in arrivo 5 vigili e un bonus per i nuovi nati

Varazze. Nella scorsa seduta, il Consiglio comunale di Varazze ha approvato l’aggiornamento al DUP, il Documento Unico di Programmazione che riguarda le annualità 2027-29. Il DUP è il principale strumento tecnico e politico per la guida strategica e operativa dei Comuni e viene rivisto ogni anno.

“Il DUP è uno strumento di programmazione, che discende dalle linee di mandato dell’Amministrazione e serve per tramutare le visioni politiche in dati concreti all’interno del bilancio di previsione”, ha spiegato il sindaco Luigi Pierfederici.

“Pur avviandoci verso le fasi conclusive di questo mandato, vogliamo dare continuità al percorso che abbiamo portato avanti in questi anni, mantenendo una visione di medio-lungo periodo, per assicurare stabilità ai servizi, programmazione e progettazione di nuove opere e azioni concrete a favore della comunità. Anche in questa fase, infatti, è importante garantire continuità e coerenza nell’azione amministrativa, adeguando le linee programmatiche alle esigenze emerse e agli obiettivi che sono già stati raggiunti”.

Con la nota di aggiornamento al DUP, il Consiglio Comunale ha deliberato di introdurre nuove misure a favore della natalità per incentivare l’insediamento e il mantenimento di famiglie a Varazze. Oltre ai servizi già esistenti (come, ad esempio, i sostegni per l’iscrizione al nido e alla scuola materna, il trasporto scolastico e il comodato dei libri di testo), dal 2027 il Comune erogherà alle famiglie residenti nel Comune di Varazze o di nuova residenza un sostegno economico di almeno 1000 euro per ogni figlio nato nell’anno.

Nei prossimi mesi continuerà il piano di potenziamento della Polizia Locale, che porterà nel biennio ad assumere almeno 5 agenti e 2 istruttori direttivi nell’area vigilanza, per riuscire a raggiungere il numero complessivo di 20 agenti, oltre il Vicecomandante e il Comandante.

“Molti temi che abbiamo voluto inserire nel DUP offrono linee guida precise: mettere la qualità della vita dei cittadini al centro dell’azione amministrativa, concentrando prioritariamente le risorse su prevenzione, presidio del territorio, pulizia, incremento del verde urbano, mobilità, viabilità e qualità dello spazio pubblico e dei servizi – ha dichiarato il sindaco –. Abbiamo incluso nel DUP, inoltre, diversi progetti ai quali abbiamo lavorato a lungo e finalmente si stanno concretizzando ed entrando nella fase operativa”.

“Tra questi ci sono molte opere di riqualificazione come gli ex Cantieri Baglietto, lo sviluppo del retroporto, l’ex Invidia e il Nautilus, oltre alla costruzione dell’impianto sportivo del Salice e della caserma della Protezione Civile: gli iter sono già stati avviati e devono continuare nell’interesse di tutta la città. I prossimi anni saranno particolarmente decisivi perché l’Amministrazione dovrà occuparsi anche di importanti strumenti di pianificazione: oltre al Piano di Utilizzo del Demanio, si dovrà lavorare al Piano Urbanistico Comunale e al Piano del verde”.

Un’attenzione particolare è stata posta anche sui cimiteri: nel 2027 quelli del Pero e di Alpicella saranno interessati da importanti manutenzioni.

Dal punto di vista turistico verranno mantenute e confermate le politiche di promozione alla luce dell’evoluzione della domanda, dei nuovi comportamenti dei visitatori e della trasformazione dei mercati turistici, orientando le risorse “verso la costruzione e il posizionamento di Varazze come una destinazione riconoscibile, capace di intercettare nuovi segmenti di utenza e di valorizzare in maniera integrata mare, outdoor, sport, ambiente, commercio, cultura e qualità urbana”.