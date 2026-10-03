Varazze, Antonio Ghigliazza si dimette da consigliere comunale

Varazze. Lunedì 28 settembre Antonio Ghigliazza ha presentato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere comunale di Varazze. Durante il prossimo consiglio comunale potrebbe entrare al suo posto la prima dei non eletti, Marta Sartoris, 30 anni.

Antonio Ghigliazza, 83 anni, avvocato in pensione, è stato sindaco di Varazze dal 2004 al 2009 e nel 2021 si era candidato nuovamente alla guida della città nella lista civica “Varazze Domani”.

“Le dimissioni di Antonio Ghigliazza – dichiara il sindaco Luigi Pierfederici – sono evidentemente l’espressione di una scelta del gruppo di opposizione sulla quale non intendo formulare interpretazioni che non mi competono. Questo cambio della guardia, però, apre inevitabilmente una riflessione. Le ragioni di questa scelta riguardano evidentemente il gruppo e il progetto con il quale si era presentato agli elettori. Chi assumerà ora la guida del gruppo in consiglio sarà anche la figura destinata a rappresentare, nel tempo, la candidatura a sindaco alla guida di ‘Varazze Domani’? Auspichiamo che ‘Varazze Domani’ possa proseguire il proprio percorso mantenendo quella sintesi tra sensibilità diverse con la quale si era presentato agli elettori”.

“Le dimissioni dell’ex sindaco, finora capogruppo di Varazze Domani, aprono evidentemente la campagna elettorale dello schieramento di opposizione che rimuovendo la propria figura di riferimento e di sintesi sembra essere pronto ad un passo in avanti sullo scacchiere delle candidature. ‘Essere Varazze’ continuerà a concentrarsi sul proprio lavoro amministrativo e sulla propria idea di città: un progetto civico costruito negli anni attorno a persone, programmi e obiettivi condivisi, con il proprio punto di riferimento nel lavoro per Varazze e non nella contrapposizione politica. Al di là delle dinamiche interne ai gruppi, ritengo doveroso riconoscere ad Antonio Ghigliazza la costante presenza ai consigli comunali e alle commissioni consiliari”.

“A Marta Sartoris, che entrerà ora a far parte del consiglio comunale, rivolgo i miei auguri di buon lavoro, con l’auspicio che possa vivere questa esperienza istituzionale con impegno, serietà e spirito costruttivo, nell’interesse della nostra comunità”.