  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
IVG Sport
CONDIVIDI
Pre partita

Vado, mister Riolfo presenta la sfida con il Forlì: “Bel banco di prova. Viti già a disposizione, assente Ghezzi”

"Affrontiamo una squadra in salute, hanno perso solo una partita. Noi arriviamo da una buona settimana di lavoro"

giancarlo riolfo vado

Il secondo banco di prova per il Vado di mister Giancarlo Riolfo è rappresentato dal Forlì. Dopo lo 0-0 contro la Torres, i rossoblù tornano al “Sivori” dove affronteranno la formazione allenata da Nicola Campedelli. I romagnoli sono ottavi in classifica e sono reduci da tre pareggi, tutti per 1-1. L’appuntamento è per domani pomeriggio, ore 14:30, con webcronaca su IVG Sport.

Nel frattempo, Riolfo ha presentato la sfida: “Domani affrontiamo una squadra attrezzata e in salute, dotata di giocatori di buona qualità e di un’ottima organizzazione tattica. Il Forlì in queste prime sette giornate di campionato ha perso soltanto una partita, già questo è un indicatore importante sulla forza dei nostri avversari”

Troppo presto per fissare obiettivi e troppo presto per rendersi conto delle potenzialità a disposizione. Il Vado deve ancora capire a che punto si trova e la partita di domani potrebbe dare indicazioni in tal senso. Commenta dunque il tecnico: “Noi dobbiamo pensare a lavorare e migliorare, giorno dopo giorno. La sfida di domani è un bel banco di prova, che ci permetterà di capire a che punto siamo nel nostro percorso di crescita. È stata una buona settimana di lavoro, la mia prima completa; sono soddisfatto della risposta dei ragazzi. Il nostro obiettivo, a partire dalla sfida contro il Forlì, sarà quello di fare più punti possibili e mettere in campo, con il giusto atteggiamento e tanta dedizione, quanto preparato in allenamento”

Lato recuperati e assenti, il mister fa la conta di chi sarà a disposizione per la partita e chi invece ha già dato forfait: “Per quanto riguarda i convocati, domani sarà già a disposizione il nuovo arrivato Viti. Inoltre, per il reparto offensivo, recuperiamo Cernigoi. Saranno ancora indisponibili Malanca e Di Munno; mancherà anche Ghezzi, il quale in settimana ha accusato un’infiammazione al tallone”.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.