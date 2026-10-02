Vado, mister Riolfo presenta la sfida con il Forlì: “Bel banco di prova. Viti già a disposizione, assente Ghezzi”

Il secondo banco di prova per il Vado di mister Giancarlo Riolfo è rappresentato dal Forlì. Dopo lo 0-0 contro la Torres, i rossoblù tornano al “Sivori” dove affronteranno la formazione allenata da Nicola Campedelli. I romagnoli sono ottavi in classifica e sono reduci da tre pareggi, tutti per 1-1. L’appuntamento è per domani pomeriggio, ore 14:30, con webcronaca su IVG Sport.

Nel frattempo, Riolfo ha presentato la sfida: “Domani affrontiamo una squadra attrezzata e in salute, dotata di giocatori di buona qualità e di un’ottima organizzazione tattica. Il Forlì in queste prime sette giornate di campionato ha perso soltanto una partita, già questo è un indicatore importante sulla forza dei nostri avversari”

Troppo presto per fissare obiettivi e troppo presto per rendersi conto delle potenzialità a disposizione. Il Vado deve ancora capire a che punto si trova e la partita di domani potrebbe dare indicazioni in tal senso. Commenta dunque il tecnico: “Noi dobbiamo pensare a lavorare e migliorare, giorno dopo giorno. La sfida di domani è un bel banco di prova, che ci permetterà di capire a che punto siamo nel nostro percorso di crescita. È stata una buona settimana di lavoro, la mia prima completa; sono soddisfatto della risposta dei ragazzi. Il nostro obiettivo, a partire dalla sfida contro il Forlì, sarà quello di fare più punti possibili e mettere in campo, con il giusto atteggiamento e tanta dedizione, quanto preparato in allenamento”

Lato recuperati e assenti, il mister fa la conta di chi sarà a disposizione per la partita e chi invece ha già dato forfait: “Per quanto riguarda i convocati, domani sarà già a disposizione il nuovo arrivato Viti. Inoltre, per il reparto offensivo, recuperiamo Cernigoi. Saranno ancora indisponibili Malanca e Di Munno; mancherà anche Ghezzi, il quale in settimana ha accusato un’infiammazione al tallone”.