Unitre comprensoriale ingauna, al via il nuovo accademico 2026-2027

Provincia. È tutto pronto ad Albenga, Borghetto Santo Spirito e Ceriale per l’avvio del nuovo Anno Accademico 2026-2027 dell’Unitre Comprensoriale Ingauna.

L’inaugurazione si terrà venerdì 9 ottobre. Il primo appuntamento è alle 10.30, con la Santa Messa nella Chiesa di Santa Maria in Fontibus. Nel pomeriggio, alle 17, nel Chiostro dell’Ex Asilo Ester Siccardi, si svolgerà l’assemblea dei soci, cui seguirà l’apertura ufficiale del nuovo Anno Accademico.

Ad aprire gli interventi saranno il presidente Claudio Almanzi e la vicepresidente e tesoriera Piera Gallino. Interverranno quindi gli invitati, tra cui il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, e alcuni docenti dell’Unitre, che presenteranno i programmi dei propri corsi. Ospite dell’inaugurazione sarà anche il Coro dell’Unitre, diretto dalla compositrice e musicista Eleonora Mantovani.

Per il nuovo anno accademico l’Unitre propone circa 70 corsi dedicati alle più diverse materie e discipline.

I numeri dello scorso anno raccontano una realtà ormai profondamente radicata nel territorio: 555 iscritti, 45 volontari e circa 100 docenti, impegnati nei 70 corsi proposti. Complessivamente sono state realizzate oltre 2.000 ore tra lezioni, laboratori e conferenze. Accanto all’attività didattica, l’Ateneo promuove inoltre incontri, iniziative, gite e momenti di socialità, con l’obiettivo di costruire una vera e propria “Accademia di Umanità”, capace di mettere in relazione conoscenza, cultura e comunità.

Grande apprezzamento per l’attività dell’Unitre viene espresso dal sindaco di Albenga Riccardo Tomatis: “L’Unitre Comprensoriale Ingauna, con la sua lunga storia e la sua ricca offerta culturale, rappresenta un punto di riferimento importante per la nostra comunità, promuovendo conoscenza, partecipazione e confronto tra generazioni. In un tempo in cui le trasformazioni sociali e culturali sono rapide e spesso complesse, iniziative come quelle proposte dall’Unitre assumono un valore ancora più rilevante: favoriscono la curiosità, stimolano la mente, incentivano la solidarietà e creano occasioni di incontro e dialogo.Rivolgo i miei migliori auguri per l’inizio del nuovo Anno Accademico 2026-2027. La varietà dei corsi, delle conferenze, dei laboratori e delle attività proposte offre a tutti l’opportunità di crescere, imparare e condividere esperienze in un clima di amicizia e rispetto. Ringrazio il presidente, il direttivo, gli insegnanti, i volontari e tutti coloro che contribuiscono con entusiasmo e passione a portare avanti i progetti culturali dell’Unitre, che da 36 anni arricchiscono la nostra comunità”.

Alla guida dell’Unitre Comprensoriale Ingauna dal 2022-2023 c’è il presidente Claudio Almanzi, che rivolge un invito a partecipare alle attività dell’associazione: “L’Unitre Comprensoriale Ingauna, grazie al lavoro di tante persone entusiaste, ai buoni rapporti con le amministrazioni e con le altre associazioni presenti sul territorio, è oggi una realtà ben radicata, parte attiva del patrimonio intellettuale e sociale del comprensorio.Negli anni abbiamo portato avanti attività di volontariato culturale e sociale, insieme a numerose iniziative ricreative e solidali, diventando una ricchezza non solo per le socie e gli amici che ne fanno parte, ma per tutta la cittadinanza.Per questo invito i cittadini di ogni età di Albenga, Ceriale e Borghetto Santo Spirito a unirsi a noi. Vogliamo continuare a creare un ponte fra le generazioni e fra le comunità dei tre Comuni, offrendo occasioni di conoscenza, confronto e socialità.I corsi che proponiamo quest’anno nei nostri tre plessi sono numerosi e stimolanti e rappresentano una proposta culturale da cogliere per proseguire il fantastico viaggio della conoscenza, in un mondo tutto da scoprire, a qualsiasi età. Invito quindi tutti gli abitanti della Piana e del comprensorio, in particolare coloro che hanno curiosità, voglia di imparare e desiderio di fare nuove amicizie, a entrare a far parte dell’Unitre”.