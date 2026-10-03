Ufficiale, Daniele Poggi è il nuovo mister della San Michele

Prosegue l'”educazione ingauna” del giovane mister Daniele Poggi. È lui infatti il nuovo allenatore della San Michele Albenga, società nata quest’estate che parteciperà al campionato di Seconda Categoria.

Terza avventura con una squadra di Albenga per Poggi, che aveva guidato il Vadino e l’anno scorso l’Albingaunia, conducendola a un terzo posto finale che è poi servito per il ripescaggio in Promozione.

Prende il posto dei mister Torregrossa e Rotiroti, esonerati dopo soltanto una partita: la sconfitta per 2-1 in Coppa Liguria contro l’Albingaunia Under21. Per lui subito un derby di coppa: domani al Riva alle ore 20 sarà sfida alla San Filippo Neri.

Il comunicato del club

L’Asd San Michele Calcio Albenga ha il grande piacere di comunicare di avere affidato la guida tecnica della squadra a Daniele Poggi.



Già allenatore nelle giovanili del Ceriale quindi juniores d’eccellenza ad Arenzano e nelle prime squadre di Vadino ed Albingaunia, dove nella scorsa stagione ha conquistato il terzo posto, che ha consentito ai bianconeri l’ammissione al campionato di Promozione, da calciatore ha vestito le maglie di Pontelungo, dove è cresciuto, Baia Alassio ed Albenga.



La Società nel dargli il benvenuto, rivolge a Mister Poggi un sentito e caloroso augurio per un proficuo lavoro.