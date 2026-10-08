Treni, lavori sulla linea ferroviaria: modifiche alla circolazione nei weekend di ottobre

Liguria. Nuovi fine settimana di modifiche alla circolazione dei treni in Liguria e nel nodo di Genova per interventi programmati tra Sestri Ponente e Sampierdarena. I lavori sono programmati dalle ore 20 del sabato alle ore 4.30 del lunedì nei fine settimana 10-11 e 24-25 ottobre.

Coinvolti con modifiche alcuni collegamenti tra il Ponente ligure e il nodo di Genova con deviazioni di itinerari sui due nuovi binari tra Voltri e Sampierdarena (quadruplicamento), limitazioni o cancellazioni. Nello specifico, alcuni treni del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) sulle linee Genova – Savona/Ventimiglia, Savona – Sestri Levante/La Spezia C.le, Milano/Albenga/Ventimiglia e Genova Voltri – Genova Brignole modificano alcune fermate previste nel nodo di Genova e sono interessati da limitazioni di percorso o variazioni di orario.

È istituito servizio con bus il cui orario può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale. Sui bus non è ammesso il trasporto di bici, di mezzi di micromobilità elettrica (es. monopattino, monowheel e hoverboard) e non sono ammessi animali di grossa taglia. È sempre ammesso il cane da assistenza.

Gli interventi sono propedeutici alla realizzazione della futura nuova fermata di Erzelli, relativi il completamento dell’innalzamento a 55 cm dal piano binari del primo marciapiede della stazione di Genova Pegli secondo lo standard europeo previsto per i servizi ferroviari metropolitani e per consentire ai viaggiatori un più agevole accesso ai treni.