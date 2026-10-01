Tre storici dipendenti del Comune di Andora in pensione: il saluto dell’amministrazione ad Antonella Bertolino, Pietro Callerame e Rita Gastaldi

Andora. Il Comune di Andora ha salutato Antonella Bertolino, Pietro Callerame e Rita Gastaldi, tre dipendenti che hanno concluso la loro lunga esperienza professionale nell’ente e sono andati in pensione.

«Sono state, nei rispettivi settori, vere colonne del nostro Comune – sottolinea il Sindaco Mauro Demichelis – per la lunga carriera, le competenze e soprattutto per il modo in cui hanno interpretato lo spirito di servizio verso la comunità. Mancheranno».

Antonella Bertolino ha maturato una conoscenza della macchina comunale costruita in oltre 38 anni di servizio, dal 1988, lavorando e ricoprendo incarichi in numerosi settori dell’ente.

Pietro Callerame, per oltre 16 anni dal 2010, ha prestato servizio nella Polizia Locale, distinguendosi per professionalità e capacità, soprattutto nelle situazioni più delicate.

Rita Gastaldi conclude invece una carriera di quasi 35 anni, dal 1991, durante la quale ha seguito anche uno degli aspetti più significativi della vita dell’ente: le celebrazioni dei matrimoni civili. Sono circa 600 le coppie accompagnate nel giorno delle nozze, con la professionalità, preparazione, la gentilezza e l’eleganza che hanno contraddistinto il suo lavoro.

“In questi 12 anni da Sindaco ho condiviso con loro tanti momenti, situazioni – aggiunge Demichelis – Tre percorsi diversi e tre professionalità, con un comune denominatore: il senso del dovere e il servizio alla nostra comunità”.

Il saluto si è svolto alla presenza dei colleghi e dell’Amministrazione comunale, che ha voluto ringraziare Antonella, Pietro e Rita per il lavoro svolto e per gli anni dedicati ad Andora.

“A nome mio e di tutta la comunità – conclude il Sindaco – a questi grandi professionisti. E buona nuova vita!”, ha concluso il sindaco Demichelis.