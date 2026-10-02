Tpl Linea, esternalizzazione del 10,5% del servizio: la Provincia convoca un incontro con i sindacati

Savona. Il Vicepresidente facente funzioni della Provincia di Savona, Demis Aghittino, ha convocato per la prossima settimana un tavolo con le organizzazioni sindacali e la RSU. Il confronto segue l’approvazione, da parte dell’Ente, dell’avviso di consultazione pubblica per l’esternalizzazione tramite gara del 10,5% del servizio di trasporto pubblico locale su gomma, oggi gestito in-house da TPL Linea S.r.l.

“Le risultanze – spiegano dalla Provincia – discendono da una rigorosa istruttoria tecnica volta a definire, di concerto con la società di consulenza, il perimetro della quota di servizio che verrà esternalizzata. Sarà garantito il rispetto dei principi di economicità e contendibilità della porzione da affidare, tutelando al contempo l’equilibrio di bilancio dell’azienda. L’apertura parziale al mercato risponde a un preciso adempimento del quadro normativo e comunitario vigente sui servizi pubblici locali”.

Come chiarito dall’Amministrazione, “l’esternalizzazione di una quota di mercato non è discrezionale, bensì rappresenta la condizione giuridica richiesta dall’ordinamento per l’affidamento diretto in-house del contratto di servizio stesso”.