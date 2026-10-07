Tpl: incontro tra sindacati e Provincia e presidio dei lavoratori “contro tagli e privatizzazioni”

Savona. Tensione alta sul fronte Tpl, con le segreterie provinciali di FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT, FAISA-CISAL, SIAL-COBAS e UGL-FNA che, unitamente alla Rsu, hanno indetto un presidio di protesta per questa mattina (mercoledì 7 ottobre), alle 11, sotto la sede della Provincia di Savona.

“La mobilitazione, rivolta a tutti i lavoratori liberi dal servizio, – hanno spiegato, – è stata organizzata in concomitanza con l’incontro ufficiale tra le rappresentanze sindacali, la Rsu aziendale e i vertici dell’Ente Provincia, responsabile del servizio pubblico di linea sul territorio”.

Al centro della protesta c’è “una netta e ferma opposizione ai piani di riorganizzazione e privatizzazione parziale del servizio. Nello specifico, le sigle sindacali contestano il passaggio previsto di 35 lavoratori e 14 autobus a ditte private, unitamente all’esternalizzazione dell’intero reparto officina e alla conseguente sottrazione di circa 1,5 milioni di euro dalle casse di Tpl Linea”.

In una nota congiunta, le organizzazioni sindacali hanno denunciato come “in un momento di forte criticità per l’intero comparto a livello nazionale, Provincia di Savona e Regione Liguria si stiano muovendo nella direzione opposta a quella auspicata: anziché sostenere e valorizzare la società pubblica Tpl Linea, ne appaltano a privati parte del servizio e dei lavoratori sottraendo risorse”.