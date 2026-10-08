Torna l’Incontro dell’Amicizia: trasferta catalana per oltre settanta atleti Arcobaleno

Savona. Un classico di fine stagione che arriva alla 31ª edizione.

L’Incontro dell’Amicizia, nato nel 1995 come momento sociale ed agonistico di fine stagione grazie alla collaborazione tra le società del CA Palafrugell (Spagna), CA Geneve (Svizzera) e Centro Atletica Celle Ligure è proseguito negli anni e torna a proporre a circa 300 atleti una formula sicuramente apprezzata.

Nel weekend saranno complessivamente oltre 70 gli atleti ed atlete in gara a Figueres, Catalogna, patria del genio Salvador Dalì, per rappresentare il “dream team” Arcobaleno e Friends.

Il gruppo italiano è guidato dai portacolori dell’Atletica Arcobaleno Savona e delle società giovanili collegate Centro Atletica Celle Ligure, Atletica Varazze, Athle Team Genova e CFFSD Cogoleto.

Rinforzate per l’occasione da US Pont Donnas, Nuova Atletica 87 Milano, Atletica Casorate Primo.

Tra i singoli si segnala la presenza dello sprinter varazzino Stefano Canepa (doppio impegno per lui su 100 e 200 metri), recentemente vincitore del titolo italiano Under 16 sugli 80 piani.

In gara sui 200 anche il suo compagno di allenamenti Andrea Biale (Arcobaleno).

In campo femminile da seguite con attenzione le valdostane Jade Porceillon (salto in alto) e Cecilia Lazzarin (3000 metri).

Sui 100 femminili in gara Beatrice Diaferio (N. Atl. 87 Milano) che ha un personale di 12.67 sulla distanza.

A livello di squadra i catalani si schiereranno con la formazione locale (che organizza l’evento) della Association Atletica Figueres oltre che con il CA Palafrugell. Presenti numerosi atleti a rappresentare i club della Provincia di Girona.

In gara anche gli elvetici del CA Bernex-Confignon che si propongono anche come organizzatori della prossima edizione della manifestazione, in calendario nell’ottobre 2027 a Ginevra.