Termovalorizzatore in Consiglio comunale a Cairo, dal Pd: “La giunta persevera su posizioni ambigue”

Cairo Montenotte. Termovalorizzatore, anche il circolo cairese del Partito Democratico interviene sulla bocciatura della mozione dei gruppi di opposizione da parte della maggioranza del sindaco Paolo Lambertini.

“Esprimiamo un giudizio profondamente negativo sull’operato della Giunta e sulla posizione assunta dalla maggioranza sul termovalorizzatore – afferma il segretario Nicolò Lovanio – Nel Consiglio comunale di oggi c’era un’occasione precisa: votare la mozione presentata dalle minoranze e assumere finalmente una posizione chiara e inequivocabile, sgombrando il campo da ogni ambiguità su una questione fondamentale per il futuro di Cairo Montenotte e dell’intera Valle Bormida. La maggioranza ha scelto di non farlo. Per noi questo voto è emblematico di un percorso amministrativo che consideriamo ormai esaurito: una Giunta che, a nostro giudizio, non sta offrendo le risposte e la visione di cui Cairo ha bisogno per affrontare le grandi scelte che ne determineranno il futuro”.

“Il tempo della Giunta Lambertini, per noi, è politicamente finito. È necessario aprire una fase nuova e costruire un’alternativa concreta – prosegue – Come Partito Democratico vogliamo assumerci la responsabilità di contribuire a costruirla. Per questo, nei prossimi giorni, promuoveremo un tavolo aperto a tutte le forze del centrosinistra, civiche e progressiste del territorio. Un percorso realmente unitario, nel quale tutte le sensibilità abbiano voce, pari dignità e rappresentanza. È il momento di superare divisioni e personalismi e mettere al centro ciò che deve unirci: Cairo Montenotte, la tutela della Valle Bormida e l’interesse della nostra comunità. Da qui vogliamo partire per costruire insieme una proposta nuova per il futuro del nostro territorio”.