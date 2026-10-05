Tavolo Verde per il nuovo Consorzio di Bonifica: “Lotta alla siccità, tutela del territorio e delle eccellenze della Piana albenganese”

Albenga. Passi avanti decisivi per l’istituzione del nuovo Consorzio di Bonifica per il Ponente. Presso la sede della Cooperativa Ortofrutticola in regione Massaretti ad Albenga, si è svolto un partecipato Tavolo Verde dedicato al percorso di costituzione dell’ente, fondamentale per il futuro del comparto agricolo e per la difesa idrogeologica del comprensorio.

​L’appuntamento ha fatto seguito al primo confronto dello scorso 24 settembre tra l’assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Piana e l’amministrazione comunale ingauna, allargando oggi il tavolo a tutti i Comuni del comprensorio, alle associazioni di categoria e al mondo produttivo locale.

“La nascita del Consorzio di Bonifica rappresenta una risposta concreta e strategica per affrontare le sfide della siccità, garantire la manutenzione costante dei canali e realizzare le infrastrutture necessarie, a partire dai nuovi invasi” dichiara il consigliere regionale Angelo Vaccarezza, che ha preso parte all’incontro. “La grande partecipazione di oggi dimostra quanto il territorio avverta questa esigenza. La Piana di Albenga e tutto il Ponente custodiscono un patrimonio agricolo ed economico di altissimo profilo che va tutelato con interventi strutturali e visione di lungo periodo”.

​Durante l’incontro si è ribadita l’importanza della collaborazione istituzionale per rendere lo strumento operativo in tempi rapidi e con la massima efficienza.

“Desidero ringraziare l’assessore regionale Alessandro Piana e il vicepresidente della commissione speciale per il consorzio di bonifica ingauno, Nicola Podio, per l’invito e per il costante lavoro portato avanti – conclude Vaccarezza -. Ascolto, presenza e collaborazione continua con i Comuni e con chi vive di terra e agricoltura: è così che si difende la Liguria e si costruisce il futuro delle nostre eccellenze locali”.