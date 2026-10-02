SwimtheIsland, Ferro e Lombardi: “Grande evento che porta presenza anche fuori dall’estate”

Spotorno. Oltre 3mila nuotatori provenienti da 20 Paesi, dai 6 anni di età, sono attesi sabato 3 e domenica 4 ottobre nel Savonese per la 16ª edizione di SwimtheIsland Golfo dell’Isola, uno degli appuntamenti più partecipati del calendario italiano del nuoto in acque libere. La manifestazione coinvolgerà il territorio di Spotorno, Bergeggi, Noli e Vezzi Portio, con il patrocinio di Regione Liguria e Provincia di Savona, e avrà come scenario principale l’Area Marina Protetta Isola di Bergeggi. Tra le nazioni rappresentate figurano anche Nuova Zelanda, Colombia, India e Stati Uniti.

“Dal punto di vista sportivo, SwimtheIsland rappresenta una competizione di grande valore per il movimento del nuoto in acque libere – sottolinea il vicepresidente di Regione Liguria con delega allo Sport Simona Ferro -. La presenza di oltre 3mila partecipanti, provenienti da 20 Paesi e appartenenti a livelli ed esperienze differenti, testimonia la capacità dell’evento di riunire agonisti, amatori, giovani e famiglie all’interno di un unico grande appuntamento. Le diverse distanze e formule di gara permettono di misurarsi su più livelli di difficoltà, mentre i percorsi in mare aperto richiedono preparazione, resistenza, tecnica e capacità di adattamento. La continuità raggiunta in 16 edizioni, insieme alla partecipazione internazionale, conferma la solidità di questa manifestazione che ha saputo costruire nel tempo una propria identità nel panorama dell’open water e offrire agli atleti un confronto sportivo autentico, in un contesto di gara particolarmente suggestivo, impegnativo e riconoscibile”.

“SwimtheIsland è un esempio molto concreto di come turismo e sport possano lavorare insieme per creare occasioni di viaggio e valorizzare il territorio anche fuori dai mesi tradizionalmente più forti – dichiara l’assessore regionale al Turismo e al Tempo libero Luca Lombardi -. Portare oltre 3mila nuotatori da 20 Paesi nel Golfo dell’Isola nel primo fine settimana di ottobre significa generare presenze, attenzione internazionale e opportunità per tutto il comprensorio. È esattamente la direzione sulla quale vogliamo continuare a lavorare: grandi eventi capaci di trasformare le caratteristiche naturali della Liguria in esperienze e motivazioni di viaggio durante tutto l’anno”.

Il programma abbraccia atleti professionisti, amatori e famiglie. Sabato 3 ottobre si partirà dagli 800 metri di Sprint Challenge, Family Team Event e MWM Relay, per proseguire con le prove dedicate ai più piccoli di KID’s THE ISLAND, dai 100 ai 400 metri, e con la Short Swim da 1.800 metri. Domenica 4 ottobre il programma si aprirà alle 7.30 con la Sunrise Swim da 1.100 metri, seguita dalla Classic da 3.500 metri, il cui percorso porterà gli atleti attorno agli scogli dei Predani e all’isola di Bergeggi, e dalla Long Swim da 6.000 metri.

Al centro della manifestazione ci sarà nuovamente l’Area Marina Protetta Isola di Bergeggi, uno degli elementi distintivi del Golfo dell’Isola. Il territorio offre, accanto alle attività in mare, una proposta outdoor che comprende sentieri panoramici, percorsi per mountain bike e numerose possibilità di fruizione della costa e dell’entroterra. Il sito ufficiale della manifestazione presenta SwimtheIsland Golfo dell’Isola come uno degli appuntamenti sportivi di nuoto più rilevanti del circuito europeo per il contesto naturalistico nel quale si svolge.

“Qui il mare non è semplicemente lo sfondo della competizione, ma diventa parte dell’esperienza turistica – prosegue Lombardi -. Chi arriva per partecipare alla gara, accompagnare un atleta o seguire l’evento entra in contatto con Bergeggi, Spotorno, Noli, Vezzi Portio e con un territorio che mette insieme mare, borghi, natura e attività outdoor. Eventi come questo ci aiutano a raccontare una Liguria diversa in ogni stagione e dimostrano concretamente quanto sport, ambiente e turismo possano rafforzarsi reciprocamente. Il fatto che migliaia di persone scelgano questo territorio per un appuntamento internazionale a ottobre è anche un segnale importante per il lavoro sulla destagionalizzazione”.

SwimtheIsland Golfo dell’Isola nasce dalla collaborazione tra TriO Events e la destinazione turistica del Golfo dell’Isola, costituita dai quattro Comuni di Spotorno, Bergeggi, Noli e Vezzi Portio. L’edizione 2026 segue il successo del 2025, quando erano transitati sotto l’arco di partenza quasi 3mila atleti, confermando la crescita di una manifestazione ormai consolidata nel calendario dell’open water.