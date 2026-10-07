Successo di pubblico e critica per “Sapori d’autunno” a Vendone

Un successo come ogni anno, ma questa edizione è stata veramente da record! Sapori d’Autunno, la due giorni che Vendone dedica ogni ottobre ai sapori e ai prodotti della montagna, ha avuto numeri inaspettati con diverse migliaia di piatti serviti ai tavoli della festa (nessuno si provi a chiamarla sagra…).

Del resto il menù dell’evento è stato ricco non solo dal punto di vista gastronomico, ma anche da quello del divertimento con i giochi di un tempo, il battesimo della sella, circo e truccabimbi per i più piccoli, orchestre, bocce quadrate e mercatino artigianale per i più grandi. Una grande festa che, grazie anche alle temperature miti (le caldarroste sono state cotte da volontari in maniche corte), ha richiamato nel borgo di Curenna migliaia di persone anche da fuori provincia. A organizzare il tutto, come sempre, la Pro Loco, il Gruppo Alpini, la Protezione Civile sotto il patrocinio del Comune.

“Il segreto del successo? Credo la sincerità della manifestazione, nata dalla voglia di far conoscere alcuni dei piatti tipici del nostro borgo come le lazzarene al sugo di nocciole, la torta castellana, il pan fritto, ma anche la cacciagione e la polenta bianca delle valli savonesi. Insomma, i sapori dell’autunno. Quest’anno, poi, abbiamo aggiunto, grazie ai produttori Claudio Vio e PeqAgri, una sorta di ‘Enoteca della montagna’ con i vini rossi liguri: granaccia, ormeasco, rossese d’Albenga e altri ancora. Una scelta vincente, grazie anche al piccolo convegno organizzato sabato con Augusto Manfredi, grande sommelier e Alex Berriolo, enologo di rango”, spiega Simona Fazio, presidente della Pro Loco.

E visto che Vendone è un comune “in rosa” ecco i ringraziamenti della sindaca Sabrina Losno: “La festa, come tutti gli anni, è riuscita benissimo, è un modo per fare conoscere le bellezze del nostro borgo e sono convinta migliorerà ancora nei prossimi anni. Di certo tutto questo non sarebbe stato possibile senza il lavoro dei volontari delle associazioni, a cominciare dalla Pro Loco guidata da Simona Fazio, e dei cittadini, giovani e non più giovani, autoctoni e nuovi arrivati, che hanno regalato il loro tempo per la buona riuscita di Sapori d’Autunno. Concludo solo con l’arrivederci al prossimo anno”.

“Sapori Ligustici” racconta i gusti, i sapori e le ricette della storia enogastronomica della Liguria. Una rubrica come ce ne sono tante, si potrà obiettare. Vero, ma diversa perché cercheremo di proporre non solo personaggi, locali e ricette di moda ma anche le particolarità, le curiosità, quello che, insomma, nutre non solo il corpo ma anche la mente con frammenti di passato, di cultura materiale, di sapori che si tramandano da generazioni. Pillole di gusto per palati ligustici, ogni lunedì: clicca qui per leggere tutti gli articoli.