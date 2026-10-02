Stella, scontro frontale tra due auto sulla SS 334: ferite una donna e una bambina e strada chiusa

Stella. Incidente stradale nel pomeriggio odierno (2 ottobre). È successo poco dopo le 16, a Stella, precisamente all’altezza del km 7 sulla strada statale 334 “del Sassello”.
Stando a quanto riferito, si è trattato di uno scontro frontale tra due auto.
A rimanere ferite sarebbero state una donna, alla guida di uno dei due mezzi, e una bambina che si trovava con lei. Illeso, invece, il conducente dell’altra macchina.
Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto: ambulanze, automedica, personale di Anas e Forze dell’ordine.
Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, la donna e la bambina sono state accompagnate in ospedale in codice giallo.
A causa dell’incidente, proprio all’altezza del km 7, un tratto della strada statale 334 “del Sassello” è stato chiuso temporaneamente al traffico in entrambe le direzioni. Il traffico è deviato sulla viabilità alternativa.