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Incidente

Stella, scontro frontale tra due auto sulla SS 334: ferite una donna e una bambina e strada chiusa

Sul posto: ambulanze, automedica, personale Anas e Forze dell’ordine

118 ambulanza generica

Stella. Incidente stradale nel pomeriggio odierno (2 ottobre). È successo poco dopo le 16, a Stella, precisamente all’altezza del km 7 sulla strada statale 334 “del Sassello”. 

Stando a quanto riferito, si è trattato di uno scontro frontale tra due auto. 

A rimanere ferite sarebbero state una donna, alla guida di uno dei due mezzi, e una bambina che si trovava con lei. Illeso, invece, il conducente dell’altra macchina. 

Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto: ambulanze, automedica, personale di Anas e Forze dell’ordine. 

Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, la donna e la bambina sono state accompagnate in ospedale in codice giallo. 

A causa dell’incidente, proprio all’altezza del km 7, un tratto della strada statale 334 “del Sassello” è stato chiuso temporaneamente al traffico in entrambe le direzioni. Il traffico è deviato sulla viabilità alternativa. 

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