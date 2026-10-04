Stella, il sindaco Castellini ci riprova e si ricandiderà alle prossime elezioni comunali

Stella. Ci riprova Andrea Castellini. Il primo cittadino ha annunciato oggi che si ripresenterà alle prossime elezioni Amministrative. “In primavera, mi candiderò per il secondo mandato da sindaco” ha affermato ripercorrendo i cinque anni da primo cittadino.

“Oggi ricorrono esattamente 5 anni dal giorno in cui mi avete affidato la guida del nostro Comune. Vivere questo mandato al servizio della nostra comunità è stato, ed è tuttora, un vero e proprio onore”. Poi prosegue. “Sono stati cinque anni di intenso lavoro, ma non possiamo negare che siano stati anche anni complessi e difficili. Abbiamo dovuto affrontare sfide impegnative, come lo storico ed annoso problema della viabilità dei TIR che ha attanagliato il nostro territorio: una criticità per la quale voglio ringraziare di cuore Autostrade per l’Italia e le istituzioni per il supporto fondamentale nel trovare soluzioni concrete”. Ancora. “Ma le difficoltà più grandi sono state quelle umane: i dolorosi e pesanti vuoti lasciati lungo il cammino. Persone straordinarie che ci hanno lasciato un’eredità preziosa e che ci mancano profondamente, sia sul piano del lavoro quotidiano sia su quello personale ed affettivo.

Nonostante le sfide, in questi cinque anni credo che abbiamo fatto tanto per Stella”. Poi l’elenco delle cose fatte. “Ci siamo presi cura del futuro e delle famiglie. Abbiamo aperto l’asilo nido comunale, un traguardo fondamentale per la nostra comunità. A ampliato i servizi introducendo i campi estivi per i più giovani.

Ristrutturato il campo da calcio di San Bernardo. Abbiamo lavorato senza sosta sulla sicurezza e sulla tutela del territorio contro il dissesto idrogeologico. L’intervento a Favini Barbe. Le griglie di contenimento a San Martino.il ripristino del muro spanciato in via Alla Fontana, a Gameragna. Grazie al Mit, variato una legge nazionale e ridato una casa e sicurezza agli sfollati del 2019. Castellini prosegue.“Abbiamo riportato Stella al centro delle relazioni istituzionali. Costruito una collaborazione costante con i comuni limitrofi. Sviluppato un dialogo forte con Provincia, Regione e Anas, grazie al quale sono arrivati, e continuano ad arrivare, milioni di euro di finanziamenti per la nostra viabilità e le nostre infrastrutture. Attivato l’elisoccorso per la sicurezza di tutti.vissuto momenti storici e indimenticabili menti la straordinaria visita del principe Alberto II di Monaco nel nostro piccolo paese. Dopo vent’anni, il grande Giro d’Italia.

Ristrutturato la caserma dei carabinieri, investito nell’ex scuola media trasformandola nel nuovo asilo comunale “Costantini”. Abbiamo fatto inserire un postamat presso il nostro Municipio. Con l’opposizione abbiamo quasi ultimato l’accatastamento della strada della Reverdita. Stiamo partendo con la riqualificazione dell’ex Municipio di via Muzio“.

Il sindaco sottolinea che molti ancora sono i progetti in corso ed evoluzione. “Proprio per questo, per dare continuità al lavoro fatto e completare ciò che abbiamo avviato, voglio sciogliere ogni riserva: mi ricandiderò per il secondo mandato da sindaco. In vista del prossimo appuntamento elettorale, la squadra di governo vedrà sicuramente delle variazioni e un rinnovamento sempre nel segno dell’unità e dei valori che abbiamo sempre messo al primo posto di libertà e di giustizia presi come mantra dalle parole del nostro illustre concittadino Sandro Pertini ma soprattutto sempre nel segno dell’impegno costante per Stella. Quando abbiamo iniziato cinque anni fa, lo slogan sui nostri manifesti recitava ‘Rincominciamo insieme’. Oggi, con la stessa passione e con ancora più determinazione, guardiamo avanti con un unico obiettivo: continuare insieme”.