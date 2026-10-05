Spaccio, truffe, furti, aggressioni: continua l’attività di controllo dei carabinieri, arretate 5 persone e indagate altre 10

Savona. Tra lunedì 28 settembre e domenica 4 ottobre l’attività di controllo del territorio effettuata dai reparti del comando provinciale dei carabinieri di Savona per la prevenzione e la repressione degli illeciti in genere, concordati in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica della locale Prefettura, ha portato all’identificazione di 1.292 persone ed al controllo di 762 veicoli. Nello stesso periodo sono state arrestate cinque persone e ne sono state indagate altre dieci, che sono state segnalate all’autorità giudiziaria.

Nel corso di controlli alla circolazione stradale, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Albenga hanno indagato per falsa attestazione dell’identità personale a pubblico ufficiale un 34enne albanese che, nel tentativo di non farsi identificare, ha fornito ai militari false generalità.

La medesima sezione radiomobile di Albenga ha deferito per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un pregiudicato 23enne che, sottoposto a controllo per stava percorrendo una via del centro, è stato trovato in possesso di 4 grammi di cocaina e 115 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita; i militari hanno quindi proceduto a perquisire il domicilio dell’indagato, dove hanno rinvenuto altri 9 grammi dello stesso stupefacente ed un grammo di hashish.

A seguito di un controllo effettuato nei pressi dell’uscita autostradale di Altare, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Cairo Montenotte hanno arrestato, in flagranza di reato un 35enne imperiese, già condannato per reati di spaccio e sottoposto alla misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova ai servizi sociali, trovato in possesso di 5 dosi di cocaina, già pronte per la vendita, un involucro contenente altri 11 grammi dello stesso stupefacente e 120 euro in contati; nella medesima circostanza è stato indagato un 51enne della Val Bormida, che si trovava alla guida della vettura controllata, colto in possesso di un grammo di cocaina.

Sempre in conseguenza al reato di spaccio di sostanze stupefacenti, la stazione carabinieri di Albenga ha arrestato un nordafricano 46enne, pregiudicato e domiciliato nella piana ingauna, che dovrà scontare la pena di due anni di reclusione in quanto destinatario di un ordine di carcerazione emesso dall’autorità giudiziaria di Savona.

La stazione carabinieri di Carcare ha indagato, per truffa aggravata, un 34enne ucraino residente in Campania. Secondo quanto accertato, l’uomo ha prospettato su siti Internet la vendita di un’assicurazione, riuscendo a farsi inviare, mediante bonifico bancario, il corrispettivo a fronte del quale, però, non è mai stata emessa la copertura promessa. Personale della stessa stazione di Carcare, intervenuto presso l’abitazione di una coppia intenta a litigare, ha denunciato un 67enne straniero, domiciliato in Val Bormida, in quanto proprietario di un’arma, contestualmente ritirata, per la quale aveva omesso sia di denunciare il cambio del luogo di detenzione, che l’avviso di trasporto dal vecchio al nuovo domicilio.

La stazione carabinieri di Pietra Ligure ha eseguito una perquisizione presso il domicilio savonese di un 44enne, nella cui disponibilità sono state rinvenute due biciclette elettriche, risultate essere provento di furti in danno di turisti avvenuti in riviera durante la stagione estiva appena trascorsa. Per quanto appurato i militari hanno indagato l’uomo per il reato di ricettazione ed hanno proceduto a restituire la refurtiva, del valore di circa 9.000 euro, ai legittimi proprietari.

La sezione Radiomobile della compagnia di Savona ha arrestato in flagranza un 21enne extracomunitario per i reati di resistenza a un pubblico ufficiale e lesioni a personale che svolge attività di accertamento nell’ambito del trasporto pubblico; l’indagato, fermato su un bus della TPL Linea senza biglietto, ha spintonato l’addetta al controllo dell’azienda di trasporto pubblico, provocandole delle lesioni personali. Al termine dell’udienza direttissima, svoltasi la mattina successiva, l’arresto è stato convalidato ed è stata disposta, a suo carico, la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre volte a settimana.

La sezione Radiomobile della compagnia di Albenga ha arrestato, in flagranza di reato, un 24enne marocchino, pregiudicato ed irregolare sul territorio nazionale, per violazione del divieto di avvicinamento alla ex compagna e danneggiamento. I militari, intervenuti in seguito all’allarme antimanomissione emesso dal braccialetto, appostogli per reati di stalking e lesioni nei confronti della ex, hanno sorpreso l’indagato nei pressi della donna, procedendo all’immediato arresto. Nei confronti del medesimo soggetto, quello stesso giorno, personale della stazione carabinieri ingauna ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Savona, che ha recepito le segnalazioni relative alle ripetute trasgressioni delle prescrizioni imposte all’indagato, effettuate dal comando procedente.