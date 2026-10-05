Sicurezza stradale a Finale Ligure: Provincia e Comune fanno il punto su Le Manie, Porta Testa e Gorra

Interventi mirati per la messa in sicurezza della rete viaria e la protezione della mobilità pedonale. È questo il risultato del sopralluogo congiunto effettuato dalla Provincia di Savona e dall’Amministrazione comunale di Finale Ligure, che nei giorni scorsi hanno passato in rassegna alcuni dei nodi stradali più delicati del territorio.

A guidare la delegazione provinciale è stato il vicepresidente facente funzioni Demis Aghittino, accompagnato dal dirigente dell’Ufficio tecnico provinciale per la Viabilità. Sul campo, ad accoglierli, c’erano il sindaco Angelo Berlangieri, l’assessore ai Lavori pubblici Paolo Folco e il comandante della Polizia Locale Eugenio Minuto. Un confronto diretto, nato per ascoltare le istanze del territorio e pianificare soluzioni concrete.

Le priorità sulla SP 45: il nodo de Le Manie e Voze

La prima tappa del sopralluogo si è concentrata sulla SP 45 “Finale Ligure–Manie–Voze–Spotorno”, l’arteria collinare che collega la costa finalese a quella spotornese. Qui, raccogliendo le preoccupazioni e le segnalazioni dei residenti, l’attenzione si è focalizzata su un avvallamento stradale particolarmente critico.

In caso di precipitazioni intense, in quel punto si formano ristagni d’acqua che compromettono la sicurezza e la stabilità del fondo stradale, oltre a favorire fenomeni di dissesto. Il progetto prevede dunque un intervento mirato di regimazione delle acque meteoriche, volto a migliorare il deflusso e a ripristinare la piena sicurezza per gli automobilisti.

Sicurezza pedonale a Porta Testa e traffico a Gorra

La ricognizione si è poi spostata lungo la SP 490 “del Colle del Melogno”. Nella frazione di Finalborgo, all’altezza di Porta Testa, l’obiettivo primario è la salvaguardia dei pedoni. La vicinanza con l’accesso al centro storico medievale, unita alle caratteristiche della carreggiata e alla presenza di una fermata del trasporto pubblico locale, genera un flusso pedonale consistente che richiede misure specifiche di protezione e deterrenza della percorrenza.

Sempre lungo la SP 490, ma nella frazione di Gorra, il confronto ha aperto la strada a una nuova riflessione urbanistica. L’intenzione è quella di sviluppare, in sinergia tra Provincia e Comune, interventi orientati alla moderazione del traffico e a una gestione più efficace dei limiti di velocità, andando incontro alle esigenze di vivibilità e sicurezza della zona.