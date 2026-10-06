Sicurezza e ordine pubblico a Carcare, la minoranza chiede un confronto per fare il punto della situazione

Carcare. Alla luce delle notizie apparse sulla stampa locale relative alla sospensione della licenza di un esercizio pubblico di piazza Sapeto, per “problematiche ricondotte all’ordine e alla sicurezza pubblica”, il gruppo consiliare di minoranza “Insieme per Carcare” presenta un’interrogazione per chiedere all’amministrazione comunale alcune informazioni e valutazioni sulla situazione complessiva del territorio.

“Senza voler entrare nel merito del singolo provvedimento, che compete alle autorità preposte, vorremmo sapere dal sindaco se quanto recentemente emerso sia ritenuto un episodio circoscritto oppure se siano state riscontrate, negli ultimi mesi, ulteriori situazioni o segnalazioni meritevoli di attenzione sotto il profilo della sicurezza e dell’ordine pubblico – afferma il capogruppo Alessandro Ferraro – Inoltre vorremmo essere informati sulle eventuali interlocuzioni con Prefettura, Questura, Carabinieri e Polizia Locale”.

E ancora: “Crediamo sia opportuno promuovere, anche in via preventiva, un momento di confronto con le Forze dell’Ordine e le Autorità competenti, non riferito al caso specifico, ma finalizzato a fare il punto sulla situazione generale di Carcare, con particolare attenzione alle aree maggiormente frequentate e alle ore serali e notturne. In particolare quali iniziative l’amministrazione intende eventualmente mettere in campo sul fronte della prevenzione, del controllo del territorio e della sicurezza urbana?”.

“La sicurezza non deve diventare argomento di discussione soltanto quando si verifica un episodio particolare. Proprio per questo riteniamo utile capire se esistano criticità più ampie e, soprattutto, se sia opportuno affrontarle per tempo e in maniera coordinata, nell’interesse dei cittadini, degli esercenti e di chi vive quotidianamente Carcare”.