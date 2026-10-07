“Si cercano figurazioni semplici e speciali per due importanti fiction”: domenica 11 ottobre i casting a Savona

Savona. La Starfilm Liguria, in collaborazione con Creative Academy, scuola di regia e recitazione cinematografica di Savona, organizza per domenica 11 ottobre un casting per la ricerca di figurazioni semplici e speciali per due importanti fiction girate tra Liguria e Lombardia.

“Come spesso accade – dice Giuseppe Ciccone della Starfilm – il riserbo in questa fase su titoli e attori famosi presenti è massimo, ma sono sicuro che chi verrà scelto avrà la possibilità di divertirsi respirando l’aria del set”.

“La selezione è rivolta a uomini e donne dai 18 ai 75 anni e si terrà nella nostra sede in Corso Vittorio Veneto 31, a Savona. Il casting sarà aperto al pubblico dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. I candidati devono presentarsi muniti di documento di identità valido e codice fiscale. Chi si vuole candidare come figurazione speciale avrà la possibilità di portare un piccolo monologo a scelta. Le persone che verranno selezionate saranno regolarmente retribuite dalla produzione”.

“È sempre una grande soddisfazione essere contattati da importanti realtà cinematografiche e televisive. Questo ci riconosce serietà e professionalità, nonché la passione di tutti coloro che ci seguono”, conclude Ciccone.